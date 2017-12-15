Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Нелюбовь» Звягинцева стала претендентом на «Оскар»

15 декабря
2017 год

Новости кино >>
15 декабря 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева заявлена среди девяти претендентов на номинацию премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Со списком можно ознакомиться на официальном сайте Американской академии киноискусств.

«Нелюбовь»

Организаторы премии сообщают, что ленты выбрали из 92 работ в течение трёх месяцев (с октября по декабрь). Следующим этапом выборного процесса станут показы фильмов для ряда членов Американской академии киноискусств, которые состоятся с 12 по 14 января, а 23 января огласят окончательный список номинантов. 90-я церемония вручения «Оскара» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта следующего года.

Вместе с «Нелюбовью» на номинацию претендуют «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «На пределе» Фатиха Акина (Германия), «О теле и душе» Ильдико Энеди (Венгрия), «Фокстрот» Самюэля Маоза (Израиль), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «Фелисите» Алена Гомиса (Сенегал) и «Рана» Джона Тренгова (ЮАР).

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь», «Фантастическая женщина», «На пределе» и «Квадрат» номинированы на премию «Золотой глобус» в аналогичной категории.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Золотой Глобус»
«Квадрат» Рубена Эстлунда получил шесть европейских «Оскаров»
Поиск по меткам
ОскарРоссийские фильмы
персоны
Фатих АкинАндрей ЗвягинцевРубен Эстлунд
фильмы
Из ниоткудаКвадратНелюбовьО теле и душеФантастическая женщина

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Виктор Жуков
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Андрей Лукьянов
Сергей Мурзин
Николай Радин
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Мирослав Бака
Властимил Бродский
Дон Джонсон
Леон Немчик
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью