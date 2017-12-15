«Нелюбовь» Звягинцева стала претендентом на «Оскар»

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
заявлена среди девяти претендентов на номинацию премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Со списком можно ознакомиться на официальном сайте
Американской академии киноискусств.
Организаторы премии сообщают, что ленты выбрали из 92 работ в течение трёх месяцев (с октября по декабрь). Следующим этапом выборного процесса станут показы фильмов для ряда членов Американской академии киноискусств, которые состоятся с 12 по 14 января, а 23 января огласят окончательный список номинантов. 90
-я церемония вручения «Оскара» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта
следующего года.
Вместе с «Нелюбовью» на номинацию претендуют «Квадрат» Рубена Эстлунда
(Швеция), «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио
(Чили), «На пределе» Фатиха Акина
(Германия), «О теле и душе» Ильдико Энеди
(Венгрия), «Фокстрот» Самюэля Маоза
(Израиль), «Оскорбление» Зиада Дуэри
(Ливан), «Фелисите» Алена Гомиса
(Сенегал) и «Рана» Джона Тренгова
(ЮАР).
Ранее сообщалось, что «Нелюбовь», «Фантастическая женщина», «На пределе» и «Квадрат» номинированы на премию «Золотой глобус»
в аналогичной категории.
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