Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым»

На днях кинокомпания «ТРИО фильм» приступила к съёмкам фэнтези-комедии «Домовой», сообщает пресс-служба фильма.
фото: Пресс-служба фильма
По сюжету молодая мама с дочерью вселяются в квартиру в сталинской высотке. Там их ждёт неожиданный сюрприз – Домовой, и он абсолютно уверен, что жилплощадь принадлежит только ему.
Роль мамы досталась Екатерине Гусевой, а Домового играет Сергей Чирков. В образе предприимчивой риэлторши предстанет Юлия Сулес. Ещё одним из главных героев ленты станет кот, который будет разговаривать человеческим голосом. Сценарий к фильму написали братья Дмитрий и Евгений Бедаревы, последний из которых взял на себя режиссёрские обязанности. За компьютерную графику и спецэффекты отвечает компания Dr. Pictures, работавшая над сериалом «Американские боги».
фото: Пресс-служба фильма
Для съёмок «Домового» в павильоне студии «Амедиа» была построена декорация дома на Котельнической набережной площадью свыше 800 кв.м, которая в ходе работы над картиной будет полностью разрушена, как это предполагает сюжет фильма.
На экранах страны семейное фэнтези появится в ноябре 2018 года.
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