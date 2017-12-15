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Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым»

15 декабря
2017 год

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15 декабря 2017
На днях кинокомпания «ТРИО фильм» приступила к съёмкам фэнтези-комедии «Домовой», сообщает пресс-служба фильма.

Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым»
фото: Пресс-служба фильма

По сюжету молодая мама с дочерью вселяются в квартиру в сталинской высотке. Там их ждёт неожиданный сюрприз – Домовой, и он абсолютно уверен, что жилплощадь принадлежит только ему.

Роль мамы досталась Екатерине Гусевой, а Домового играет Сергей Чирков. В образе предприимчивой риэлторши предстанет Юлия Сулес. Ещё одним из главных героев ленты станет кот, который будет разговаривать человеческим голосом. Сценарий к фильму написали братья Дмитрий и Евгений Бедаревы, последний из которых взял на себя режиссёрские обязанности. За компьютерную графику и спецэффекты отвечает компания Dr. Pictures, работавшая над сериалом «Американские боги».

Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым»
фото: Пресс-служба фильма

Для съёмок «Домового» в павильоне студии «Амедиа» была построена декорация дома на Котельнической набережной площадью свыше 800 кв.м, которая в ходе работы над картиной будет полностью разрушена, как это предполагает сюжет фильма.

На экранах страны семейное фэнтези появится в ноябре 2018 года.

Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым»
фото: Пресс-служба фильма
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Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым» фотографии
Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым» фотографии
Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым» фотографии
Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым» фотографии
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