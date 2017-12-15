Опубликован дублированный трейлер драмы Клинта Иствуда «Поезд на Париж»

Опубликован первый официальный дублированный трейлер драмы Клинта Иствуда «Поезд на Париж»
, основанной на реальных событиях двухлетней давности.
Ранним вечером 21 августа 2015 года весь мир, затаив дыхание, наблюдал за предотвращением террористической атаки в скоростном поезде № 9364 тремя бравыми молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе. Фильм расскажет историю обычных парней, их непростого детства и поисков своего места в жизни. А также о цепочке случайных событий, которые привели к попытке теракта. Несмотря на шокирующие испытания, героям удалось сохранить свою дружбу – именно она стала их самым эффективным оружием и помогла спасти жизни более полутысячи пассажиров поезда.
В российский прокат «Поезд на Париж» выйдет этой зимой, 15 февраля
.
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