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Опубликован дублированный трейлер драмы Клинта Иствуда «Поезд на Париж»

15 декабря
2017 год

Новости кино >>
15 декабря 2017
Опубликован первый официальный дублированный трейлер драмы Клинта Иствуда «Поезд на Париж», основанной на реальных событиях двухлетней давности.



Ранним вечером 21 августа 2015 года весь мир, затаив дыхание, наблюдал за предотвращением террористической атаки в скоростном поезде № 9364 тремя бравыми молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе. Фильм расскажет историю обычных парней, их непростого детства и поисков своего места в жизни. А также о цепочке случайных событий, которые привели к попытке теракта. Несмотря на шокирующие испытания, героям удалось сохранить свою дружбу – именно она стала их самым эффективным оружием и помогла спасти жизни более полутысячи пассажиров поезда.

В российский прокат «Поезд на Париж» выйдет этой зимой, 15 февраля.
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