На Берлинале покажут новый американский фильм Тимура Бекмамбетова

Новый американский фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль»
вошёл в программу «Панорама» 68-го Берлинского международного кинофестиваля
. В рамках смотра состоится мировая премьера картины.
Лента совместного производства США, Великобритании и Кипра расскажет о британской журналистке, расследующей дело, связанное с пропагандой так называемого Исламского государства, запрещённого в России.
Как сообщает пресс-служба Берлинале, помимо работы Бекмамбетова, в программу «Панорама» вошло ещё десять картин, из которых пять документальных.
Неигровое кино представляют Bixa Travesty
бразильских режиссёров Клаудии Прискиллы
и Кико Гойфмана
, «Экс-шаман»
бразильца Луиса Болоньези
, «Неясное барокко»
гречанки Эвангелии Краниоти
, «Это лето»
шведа Горана Олссона
и немецкий «Центральный аэропорт Берлин-Темпельхоф»
, созданный бразильско-алжирским документалистом Каримом Айнузом
.
Компанию «Профилю» среди игровых лент составят аргентинские «Маламбо, добрый человек»
и «Упущение»
, японские «На берегу реки»
и «Предчувствие»
, а также L'Animale австрийского режиссёра Катарины Макштейн
.
обсуждение >>