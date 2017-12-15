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На Берлинале покажут новый американский фильм Тимура Бекмамбетова

15 декабря
2017 год

Новости кино >>
15 декабря 2017
Новый американский фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» вошёл в программу «Панорама» 68-го Берлинского международного кинофестиваля. В рамках смотра состоится мировая премьера картины.

Лента совместного производства США, Великобритании и Кипра расскажет о британской журналистке, расследующей дело, связанное с пропагандой так называемого Исламского государства, запрещённого в России.

Bixa Travesty
фото: berlinale.de

Как сообщает пресс-служба Берлинале, помимо работы Бекмамбетова, в программу «Панорама» вошло ещё десять картин, из которых пять документальных.

Неигровое кино представляют Bixa Travesty бразильских режиссёров Клаудии Прискиллы и Кико Гойфмана, «Экс-шаман» бразильца Луиса Болоньези, «Неясное барокко» гречанки Эвангелии Краниоти, «Это лето» шведа Горана Олссона и немецкий «Центральный аэропорт Берлин-Темпельхоф», созданный бразильско-алжирским документалистом Каримом Айнузом.

Компанию «Профилю» среди игровых лент составят аргентинские «Маламбо, добрый человек» и «Упущение», японские «На берегу реки» и «Предчувствие», а также L'Animale австрийского режиссёра Катарины Макштейн.
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