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Новости кино Найдены режиссёры для ремейка полицейского фильма «48 часов» Paramount Pictures доверит постановку братьям Бену и Джошу Сэфди.

Ролики фильмов «Счастливого дня смерти» Каждый день она просыпается чтобы умереть.

Новости кино На Берлинале покажут новый американский фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» вошёл в программу «Панорама» 68-го Берлинского международного кинофестиваля.

Новости кино «Нелюбовь» Звягинцева стала претендентом на «Оскар» Российская лента включена в список девяти картин, которые могут получить номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Новости кино Екатерина Гусева столкнётся с «Домовым» Стартовали съёмки нового семейного фэнтези.

Новости кино Опубликован дублированный трейлер драмы Клинта Иствуда «Поезд на Париж» Фильм мастера появится на российских экранах этой зимой, 15 февраля.

Ролики фильмов "Каникулы президента" Может ли главный отдохнуть?

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