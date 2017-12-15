Найдены режиссёры для ремейка полицейского фильма «48 часов»

Братья Бен
и Джош Сэфди
(«Хорошее время»
) назначены режиссёрами ремейка популярной ленты 1982 года «48 часов»
с Ником Нолтом
и Эдди Мёрфи
, за производство которой отвечает Paramount Pictures.
В центре сюжета оригинального полицейского фильма Уолтера Хилла
оказывался офицер полиции Джек Кейтс, которому по долгу службы приходится взять себе в напарники чрезвычайно говорливого чернокожего преступника, выпущенного из тюрьмы на 48 часов ради поимки опасного психопата-убийцы.
Согласно Empire, сценарий пишут Джош Сэфди, Рональд Бронштейн
и Джеррод Кармайкл
. Других подробностей о будущем фильме пока нет.
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