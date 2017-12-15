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Найдены режиссёры для ремейка полицейского фильма «48 часов»

15 декабря
2017 год

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15 декабря 2017
Братья Бен и Джош Сэфди («Хорошее время») назначены режиссёрами ремейка популярной ленты 1982 года «48 часов» с Ником Нолтом и Эдди Мёрфи, за производство которой отвечает Paramount Pictures.

«48 часов»

В центре сюжета оригинального полицейского фильма Уолтера Хилла оказывался офицер полиции Джек Кейтс, которому по долгу службы приходится взять себе в напарники чрезвычайно говорливого чернокожего преступника, выпущенного из тюрьмы на 48 часов ради поимки опасного психопата-убийцы.

Согласно Empire, сценарий пишут Джош Сэфди, Рональд Бронштейн и Джеррод Кармайкл. Других подробностей о будущем фильме пока нет.
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«48 часов»
Найдены режиссёры для ремейка полицейского фильма «48 часов» фотографии
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