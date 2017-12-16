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«Октябрь» превратят в первый российский кинокластер

16 декабря
2017 год

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16 декабря 2017
В 2017 году, в год 50-летия киноцентра «Октябрь», сеть «КАРО» запускает реновацию площадки.

«Мы достаточно давно запланировали обновление концепции киноцентра, но только сейчас, благодаря достигнутым договоренностям по условиям продления срока аренды, мы готовы приступить к перезагрузке площадки. Это будет совершенно новый формат для России. Мы рассчитываем, что жизнь будет бурлить в киноцентре 24 часа в сутки», — цитирует президента сети Ольгу Зинякову пресс-служба.

«Октябрь» превратят в первый российский кинокластер
фото: Дизайн-проект реновации киноцентра «Октябрь», фойе первого этажа. Пресс-служба «КАРО»

На реконструкцию помещения и преобразование «Октября» в первый кинокластер в России планируется выделить 150 миллионов рублей.

Обновлённый кинотеатр зрители смогут посетить в течение всего дня, поучаствовать в творческих мастерских, а также заглянуть на выставку или в ресторан.

«Наша цель — создать современное привлекательное пространство, в которое хочется зайти и остаться, которое могло бы стать центром притяжения для всех любителей кино и искусства в целом», — заявила Елена Лантрат, руководитель и арт-директор студии «Архитектура жизни», которая реализует проект.

«Октябрь» превратят в первый российский кинокластер
фото: U-choose бары. Пресс-служба «КАРО»

Интерьер площадки будет пересмотрен в пользу создания более современного, с нотами легкой ностальгии, пространства. При этом внешний вид «Октября» останется неизменным, и, как прежде, будет соответствовать первоначальной концепции здания из стекла и бетона.

Киноцентр «Октябрь» был построен в 1967 году. Одним из авторов проекта был Михаил Посохин, являвшийся в то время главным архитектором Москвы. К 2005 году кинотеатр был переоборудован в одиннадцатизальный мультиплекс вместимостью более 3000 зрителей. Ещё через пять лет «Октябрь» стал одной из первых площадок в стране, где открылся зал IMAX.
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