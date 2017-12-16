«Октябрь» превратят в первый российский кинокластер



фото: Дизайн-проект реновации киноцентра «Октябрь», фойе первого этажа. Пресс-служба «КАРО»



фото: U-choose бары. Пресс-служба «КАРО»

В 2017 году, в год 50-летия киноцентра «», сеть «» запускает реновацию площадки.», — цитирует президента сетипресс-служба.На реконструкцию помещения и преобразование «Октября» в первый кинокластер в России планируется выделить 150 миллионов рублей.Обновлённый кинотеатр зрители смогут посетить в течение всего дня, поучаствовать в творческих мастерских, а также заглянуть на выставку или в ресторан.», — заявила, руководитель и арт-директор студии «», которая реализует проект.Интерьер площадки будет пересмотрен в пользу создания более современного, с нотами легкой ностальгии, пространства. При этом внешний вид «Октября» останется неизменным, и, как прежде, будет соответствовать первоначальной концепции здания из стекла и бетона.Киноцентр «Октябрь» был построен в 1967 году. Одним из авторов проекта был, являвшийся в то время главным архитектором Москвы. К 2005 году кинотеатр был переоборудован в одиннадцатизальный мультиплекс вместимостью болеезрителей. Ещё через пять лет «Октябрь» стал одной из первых площадок в стране, где открылся зал IMAX.