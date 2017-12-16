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«Тролли» перебрались на телевидение

16 декабря
2017 год

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16 декабря 2017
Благодаря стараниям потокового сервиса Netflix популярный мультфильм «Тролли» производства студии DreamWorks Animation превратится в анимационный сериал.



Согласно Deadline, проект получил подзаголовок The Beat Goes On!, и в нём расскажут о новых приключениях Розочки, Цветана и остальных обитателей деревни троллей.

Исполнительным продюсером числится Мэттью Бинс («Робоцып»), а персонажи заговорят голосами Скайлара Эстина («Идеальный голос») и Аманды Лейтон («Это мы»). Алана Да Фонсека числится сценаристом и продюсером сериала. Мультсериал, чей первый трейлер можно посмотреть выше, стартует этой зимой, 19 января.

Кроме того, Netflix и DreamWorks Animation TV в наступающем году представят ещё пять оригинальных анимационных сериалов. В частности, на малые экраны вернётся популярная героиня 80-х принцесса Ши-ра, продолжатся приключения «Босса-молокососа» и «Капитана Подштанника», выйдет третий сезон «Охотников на троллей» Гильермо дель Торо и появится новый сериал «Дети Харви-стрит», рассказывающий о трёх девушках, защищающих свою улицу.
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