Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джанго попал на Вторую мировую войну

16 декабря
2017 год

Новости кино >>
16 декабря 2017
Франко Неро и Крис Брошу («Дневники вампира») присоединились к Александру Людвигу и Сэму Кили в экшн-триллере Роберта Порта «Мир», сообщает Deadline.

Джанго попал на Вторую мировую войну

Действие картины разворачивается в последние дни Второй мировой войны на территории Италии. Группа из четырёх американских солдат отправляется в изнурительный поход по горам под присмотром местного пожилого проводника. В сюжете также присутствует злобный сержант, убивший девушку.

Сценарий написал сам режиссёр на основе новеллы Ричарда Бауша. Продюсерская команда состоит из Рика Дагдэйла, Ричарда Баллока, Мори Повича и Людвига. Съёмки проходят в Британской Колумбии.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Фильмы о войне
персоны
Сэм КилиФранко Неро

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Нина Алисова
Светлана Дружинина
Дмитрий Консовский
Надежда Костюк-Маркова
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Анна Седокова
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Бен Кросс
Витторио Меццоджорно
Анна Нехребецкая
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Санта и компания
комедия, семейное кино
Франция, 2017
Я заберу твои деньги
криминальный фильм, триллер
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью