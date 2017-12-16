Джанго попал на Вторую мировую войну

Франко Неро
и Крис Брошу
(«Дневники вампира»
) присоединились к Александру Людвигу
и Сэму Кили
в экшн-триллере Роберта Порта «Мир»
, сообщает Deadline.
Действие картины разворачивается в последние дни Второй мировой войны на территории Италии. Группа из четырёх американских солдат отправляется в изнурительный поход по горам под присмотром местного пожилого проводника. В сюжете также присутствует злобный сержант, убивший девушку.
Сценарий написал сам режиссёр на основе новеллы Ричарда Бауша
. Продюсерская команда состоит из Рика Дагдэйла
, Ричарда Баллока
, Мори Повича
и Людвига. Съёмки проходят в Британской Колумбии.
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