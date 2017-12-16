«Каратель» продлён на второй сезон

Потоковый сервис Netflix продлил «Карателя»
на второй сезон через месяц после его старта.
Об этом стало известно на официальной странице телевизионного комикса в социальной сети Twitter. «Время перезарядиться. Второй сезон "Карателя" уже скоро», —
сообщили создатели.
В сериале рассказывается история бывшего морпеха Фрэнка Касла (Джон Бернталь
), чья семья погибла в бандитской перестрелке. Месть за их смерть привела Карателя к раскрытию крупного заговора, в котором задействованы военные и спецслужбы. Компанию Бернталю составили Дебора Энн Уолл
, Бен Барнс
, Эбони Мосс-Бахрах
и другие актёры.
О дате релиза продолжения информации пока нет.
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