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«Каратель» продлён на второй сезон

Продюсер «Привидения» Брюс Рубин: работа над мюзиклом длилась семь лет и стала «одним из величайших удовольствий в жизни»

Каждый день она просыпается, чтобы умереть.

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Застава, контрабас и свингеры: как дела у украинского кино

В этом году в украинский прокат вышло 34 фильма местного производства, в будущем году планируется не меньше