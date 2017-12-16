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«Каратель» продлён на второй сезон

16 декабря
2017 год

Новости кино >>
16 декабря 2017
Потоковый сервис Netflix продлил «Карателя» на второй сезон через месяц после его старта.

«Каратель» продлён на второй сезон

Об этом стало известно на официальной странице телевизионного комикса в социальной сети Twitter. «Время перезарядиться. Второй сезон "Карателя" уже скоро», — сообщили создатели.

В сериале рассказывается история бывшего морпеха Фрэнка Касла (Джон Бернталь), чья семья погибла в бандитской перестрелке. Месть за их смерть привела Карателя к раскрытию крупного заговора, в котором задействованы военные и спецслужбы. Компанию Бернталю составили Дебора Энн Уолл, Бен Барнс, Эбони Мосс-Бахрах и другие актёры.

О дате релиза продолжения информации пока нет.
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