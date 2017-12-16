Кинокартина «Про рок» возвращается в избранные кинотеатры

Молниеносный прокат картины Евгения Григорьева
«Про рок
» прошел в первых числах декабря, а затем фильм «уступил место "Звездным войнам"», как шутит режиссер. Тем не менее, сумасшедший успех у зрителей поспособствовал возвращению картины в избранные кинотеатры по прошествии трех недель.
Спешите видеть в следующих городах:
ВЛАДИВОСТОК - 16 и 17 декабря, Черемушки
ВОРОНЕЖ - 16 декабря, Иллюзион
ИРКУТСК - 16,19, 22 декабря, Дом Кино
КАЗАНЬ - 17-20 декабря, Мир
МОСКВА - 22 и 23 декабря, ЦДК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 17 декабря, Родина
Подробнее на официальном сайте к/к «Про рок»
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