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Джеймс Ганн спродюсирует новый хоррор

17 декабря
2017 год

Новости кино >>
17 декабря 2017
Джеймс Ганн вновь возвращается к жанру хоррор.


Согласно THR, создатель «Стражей галактики» спродюсирует новый фильм режиссёра «Роя» Дэвида Яровецки, который известен тем, что поставил для «Стражей» вирусный ролик Guardians Inferno с Дэвидом Хасселхоффом.

Картина станет для Ганна очередным семейным проектом. Сценарий к ленте, не имеющей пока названия, напишут его брат Брайан Ганн и двоюродный брат Марк Ганн. The H Collective финансирует проект и отвечает за производство вместе с компанией Ганна Troll Court Entertainment. Исполнительными продюсерами числятся Брайан и Марк Ганны, а также Дэн Клифтон и Ник Кроули. Съёмки намечены на весну будущего года.

Для Джеймса Ганна это не первое обращение к пугающему жанру. В частности, он написал сценарий к ремейку «Рассвета мертвецов» и дебютировал в качестве постановщика, сняв в 2006 году хоррор «Слизняк». Недавно режиссёр спродюсировал «Эксперимент "Офис"», основанный на его сценарии.
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