Джеймс Ганн спродюсирует новый хоррор

Джеймс Ганн
вновь возвращается к жанру хоррор.
Согласно THR, создатель «Стражей галактики»
спродюсирует новый фильм режиссёра «Роя» Дэвида Яровецки
, который известен тем, что поставил для «Стражей» вирусный ролик Guardians Inferno
с Дэвидом Хасселхоффом
.
Картина станет для Ганна очередным семейным проектом. Сценарий к ленте, не имеющей пока названия, напишут его брат Брайан Ганн
и двоюродный брат Марк Ганн
. The H Collective финансирует проект и отвечает за производство вместе с компанией Ганна Troll Court Entertainment. Исполнительными продюсерами числятся Брайан и Марк Ганны, а также Дэн Клифтон
и Ник Кроули
. Съёмки намечены на весну будущего года.
Для Джеймса Ганна это не первое обращение к пугающему жанру. В частности, он написал сценарий к ремейку «Рассвета мертвецов»
и дебютировал в качестве постановщика, сняв в 2006 году хоррор «Слизняк»
. Недавно режиссёр спродюсировал «Эксперимент "Офис"»
, основанный на его сценарии.
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