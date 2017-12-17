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Джаред Лето станет «Бладшотом»

17 декабря
2017 год

Новости кино >>
17 декабря 2017
Компания Sony задумала снять фантастический экшн «Бладшот», сообщает Omega Underground.

Джаред Лето станет «Бладшотом»

Фильм может послужить началом свежеиспечённой киновселенной, основанной на комиксах Valiant. Главную роль обещает сыграть Джаред Лето. Съёмки начнутся в наступающем году, локации выбраны на территории Венгрии и Южной Африке.

В центре событий окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства.

Режиссёром назначен новичок Дэйв Уилсон, работавший с Тимом Миллером на съёмках «Дэдпула» и приложивший руку к созданию заставок для игр Halo 2, Mass Effect 2 и BioShock Infinite. Продюсерская команда состоит из Нила Х. Морица и Мэттью Вона.
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