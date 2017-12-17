Джаред Лето станет «Бладшотом»

Компания Sony задумала снять фантастический экшн «Бладшот»
, сообщает Omega Underground.
Фильм может послужить началом свежеиспечённой киновселенной, основанной на комиксах Valiant. Главную роль обещает сыграть Джаред Лето
. Съёмки начнутся в наступающем году, локации выбраны на территории Венгрии и Южной Африке.
В центре событий окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства.
Режиссёром назначен новичок Дэйв Уилсон
, работавший с Тимом Миллером
на съёмках «Дэдпула»
и приложивший руку к созданию заставок для игр Halo 2
, Mass Effect 2
и BioShock Infinite
. Продюсерская команда состоит из Нила Х. Морица
и Мэттью Вона
.
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