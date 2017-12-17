Создатель «Звёздного крейсера "Галактики"» присмотрел себе ещё одну космическую драму

Создатель успешного перезапуска «Звёздного крейсера "Галактики"»
и популярной телевизионной адаптации серии романов Дианы Гэблдон «Чужестранка» Рональд Д. Мур
подыскал себе новый проект, уверяет The Hollywood Reporter.
Известному шоураннеру пришёл заказ от компании Apple на съёмки первого сезона пока безымянной космической драмы, которая поведает зрителям о последствиях космической гонки.
Авторами сценария станут сам Мур и исполнительные продюсеры «Фарго» Мэтт Волперт
и Бен Недиви
. За производство отвечают Sony Pictures Television и Tall Ship Productions. Мэрил Дэвис
числится исполнительным продюсером.
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