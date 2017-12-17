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Оскар Айзек подарит голос Гомесу Аддамсу

17 декабря
2017 год

Новости кино >>
17 декабря 2017
Звезда «Звёздных войн» Оскар Айзек может принять предложение MGM подарить свой голос Гомесу Аддамсу в анимационной версии «Семейки Аддамс».

Оскар Айзек подарит голос Гомесу Аддамсу

Согласно Variety, мультфильм снимает режиссёр «Полного расколбаса» Конрад Вернон по сценарию Памелы Петтлер, автора «Трупа невесты». Продюсерская команда состоит из самого Вернона, Гейл Берман, Алекса Шварца, Кевина Мисерокки и Эндрю Миттмана. MGM обещает выпустить ленту в прокат 11 октября 2019 года. Кто озвучит остальных персонажей культовых комиксов Чарльза Аддамса, пока не сообщается.

На счету творения Аддамса телевизионное шоу 60-х, мультсериал 70-х и дилогия Барри Зонненфельда.
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