Оскар Айзек подарит голос Гомесу Аддамсу

Звезда «Звёздных войн» Оскар Айзек
может принять предложение MGM подарить свой голос Гомесу Аддамсу в анимационной версии «Семейки Аддамс»
.
Согласно Variety, мультфильм снимает режиссёр «Полного расколбаса» Конрад Вернон
по сценарию Памелы Петтлер
, автора «Трупа невесты»
. Продюсерская команда состоит из самого Вернона, Гейл Берман
, Алекса Шварца
, Кевина Мисерокки
и Эндрю Миттмана
. MGM обещает выпустить ленту в прокат 11 октября 2019
года. Кто озвучит остальных персонажей культовых комиксов Чарльза Аддамса
, пока не сообщается.
На счету творения Аддамса телевизионное шоу 60-х, мультсериал 70-х и дилогия Барри Зонненфельда
.
обсуждение >>