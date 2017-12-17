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Умер Георгий Натансон

17 декабря
2017 год

Новости кино >>
17 декабря 2017
Сегодня, 17 декабря, в возрасте 96 лет скончался известный советский и российский кинорежиссёр и сценарист Георгий Натансон.

Умер Георгий Натансон

Печальную новость сообщило агентство РИА НОВОСТИ со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева. По его словам, дату прощания и похорон объявят позже.

Георгий Григорьевич Натансон родился 23 мая 1921 года в Казани. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова и Александры Хохловой). С 1941 по 1943 годы прослужил ассистентом режиссёра Центральной объединённой киностудии художественных фильмов (ЦОКС) в Алма-Ате, куда во время Великой Отечественной была также эвакуирована киностудия «Мосфильм». После войны работал вторым режиссёром у классиков отечественного кино Ивана Пырьева («Секретарь райкома», «В шесть часов вечера после войны»), Александра Довженко («Мичурин»), Александра Птушко («Садко»), Бориса Барнета («Аннушка») и Андрея Тарковского («Иваново детство»).

В 1956-м совместно с Сергеем Образцовым поставил анимационный фильм «Небесное созданье». Затем он уже самостоятельно снял популярные фильмы «Старшая сестра», «Ещё раз про любовь», «Посол Советского Союза», «Наследство», «Валентин и Валентина», «Аэлита, не приставай к мужчинам» и «Взбесившийся автобус». Георгий Григорьевич также работал в качестве театрального режиссёра и в жанре документального кино.
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АннушкаАэлита, не приставай к мужчинамВ 6 часов вечера после войныВалентин и ВалентинаВзбесившийся автобусЕщё раз про любовьИваново детствоМичуринНаследствоНебесное созданьеПосол Советского СоюзаСадкоСекретарь райкомаСтаршая сестра

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