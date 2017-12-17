Умер Георгий Натансон

Сегодня, 17 декабря
, в возрасте 96
лет скончался известный советский и российский кинорежиссёр и сценарист Георгий Натансон
.
Печальную новость сообщило агентство РИА НОВОСТИ со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева
. По его словам, дату прощания и похорон объявят позже.
Георгий Григорьевич Натансон
родился 23 мая 1921
года в Казани. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова
и Александры Хохловой
). С 1941 по 1943 годы прослужил ассистентом режиссёра Центральной объединённой киностудии художественных фильмов (ЦОКС) в Алма-Ате, куда во время Великой Отечественной была также эвакуирована киностудия «Мосфильм». После войны работал вторым режиссёром у классиков отечественного кино Ивана Пырьева
(«Секретарь райкома»
, «В шесть часов вечера после войны»
), Александра Довженко
(«Мичурин»
), Александра Птушко
(«Садко»
), Бориса Барнета
(«Аннушка»
) и Андрея Тарковского
(«Иваново детство»
).
В 1956-м совместно с Сергеем Образцовым
поставил анимационный фильм «Небесное созданье»
. Затем он уже самостоятельно снял популярные фильмы «Старшая сестра»
, «Ещё раз про любовь»
, «Посол Советского Союза»
, «Наследство»
, «Валентин и Валентина»
, «Аэлита, не приставай к мужчинам»
и «Взбесившийся автобус»
. Георгий Григорьевич также работал в качестве театрального режиссёра и в жанре документального кино.
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