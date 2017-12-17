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Энди Мускетти и братья Руссо заинтересовались альтернативной Америкой 1997 года

17 декабря
2017 год

Новости кино >>
17 декабря 2017
Режиссёр «Оно» Энди Мускетти планирует поставить экранизацию иллюстрированной фантастической новеллы Саймона Сталенхага «Электрический штат» (The Electric State), права на которую приобрели постановщики «Мстителей: Войны бесконечности» Энтони и Джо Руссо, сообщает Deadline.

Энди Мускетти и братья Руссо заинтересовались альтернативной Америкой 1997 года

Антиутопия рассказывает об альтернативной Америке 1997 года, по которой среди ржавых запчастей боевых роботов и других прелестей высокоразвитого общества, почившего в бозе из-за техногенной катастрофы, путешествуют девочка и её жёлтый друг-робот.

Над сценарием корпят Кристофер Маркус и Стивен Макфили, ранее сотрудничавшие с братьями Руссо, когда они снимали сиквелы «Первого мстителя» и «Мстителей». Продюсерами вместе с Руссо числятся Энди и Барбара Мускетти.
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Антиутопия

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Энди Мускетти и братья Руссо заинтересовались альтернативной Америкой 1997 года фотографии
Энди Мускетти и братья Руссо заинтересовались альтернативной Америкой 1997 года фотографии
Энди Мускетти и братья Руссо заинтересовались альтернативной Америкой 1997 года фотографии
Энди Мускетти и братья Руссо заинтересовались альтернативной Америкой 1997 года фотографии
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