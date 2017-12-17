Энди Мускетти и братья Руссо заинтересовались альтернативной Америкой 1997 года

Режиссёр «Оно» Энди Мускетти
планирует поставить экранизацию иллюстрированной фантастической новеллы Саймона Сталенхага «Электрический штат»
(The Electric State), права на которую приобрели постановщики «Мстителей: Войны бесконечности» Энтони
и Джо Руссо
, сообщает Deadline.
Антиутопия рассказывает об альтернативной Америке 1997 года, по которой среди ржавых запчастей боевых роботов и других прелестей высокоразвитого общества, почившего в бозе из-за техногенной катастрофы, путешествуют девочка и её жёлтый друг-робот.
Над сценарием корпят Кристофер Маркус
и Стивен Макфили
, ранее сотрудничавшие с братьями Руссо, когда они снимали сиквелы «Первого мстителя»
и «Мстителей»
. Продюсерами вместе с Руссо числятся Энди и Барбара Мускетти
.
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