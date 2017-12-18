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Александр Яценко сыграет бывшего участника Афганской войны

18 декабря
2017 год

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18 декабря 2017
Режиссёр Сергей Урсуляк начал работу над экранизацией романа Алексея Иванова «Ненастье». Об этом сообщает портал Собака.ру.

События новой картины расскажут о жизни бывшего участника Афганской войны Германа Неволина, роль которого исполнит Александр Яценко.

«Мой герой – немец. Обрусевший немец. Немного говорит с акцентом. Это человек, прошедший Афганскую войну, но не герой. Он – шофер», – говорит Яценко о своем персонаже.

Александр Яценко сыграет бывшего участника Афганской войны
фото: vesti.ru

Сергей Урсуляк рассказывает, что прочитал «Ненастье» совершенно случайно. «Я закончил работу над «Тихим Доном» и уехал из Москвы, взяв с собой чемодан книг. Среди них оказалось "Ненастье"», - сказал Урсуляк. – Мне эта история показалась очень любопытной, крупной, интересной. С её помощью можно многое рассказать про время, в котором мы живем».

Он также признается, что захотел снять эту картину, потому что его «что-то в этой книге зацепило. Быть может, рассуждения о том, как время меняет людей, а люди – время».

Главные роли в картине исполнят также Сергей Маковецкий, Татьяна Лялина, Александр Голубев и Александр Горбатов. Сценарий картины по заказу телеканала «Россия 1» подготовил Илья Тилькин.
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Российские фильмыЭкранизация
персоны
Александр ГолубевАлександр Горбатов (II)Алексей Иванов (IV)Татьяна ЛялинаСергей МаковецкийИлья ТилькинСергей УрсулякАлександр Яценко
фильмы
НенастьеТихий Дон

обсуждение >>
№ 3
Лиз (Москва)   18.12.2017 - 14:02
Съемки начались еще в октябре... А страницы сериала до сих пор нет:( Татьяна Лялина очень трогательная актриса и очень подходит на роль Татьяны. Яценко вообще без разговоров, сильный актер. читать далее>>
№ 2
риптипипнпи   18.12.2017 - 13:46
запрашиваемая страница не найдена читать далее>>
№ 1
Yello-n   18.12.2017 - 13:23
Прекрасный роман! Очень впечатлил. С нетерпением жду экранизацию Урсуляка. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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