Александр Яценко сыграет бывшего участника Афганской войны

События новой картины расскажут о жизни бывшего участника Афганской войны Германа Неволина, роль которого исполнит Александр Яценко.
«Мой герой – немец. Обрусевший немец. Немного говорит с акцентом. Это человек, прошедший Афганскую войну, но не герой. Он – шофер», – говорит Яценко о своем персонаже.
фото: vesti.ru
Сергей Урсуляк рассказывает, что прочитал «Ненастье» совершенно случайно. «Я закончил работу над «Тихим Доном» и уехал из Москвы, взяв с собой чемодан книг. Среди них оказалось "Ненастье"», - сказал Урсуляк. – Мне эта история показалась очень любопытной, крупной, интересной. С её помощью можно многое рассказать про время, в котором мы живем».
Он также признается, что захотел снять эту картину, потому что его «что-то в этой книге зацепило. Быть может, рассуждения о том, как время меняет людей, а люди – время».
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