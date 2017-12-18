Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Уилла Фицджералд может присоединиться к актерскому составу «Щегла»

18 декабря
2017 год

Новости кино >>
18 декабря 2017
Уилла Фицджералд, известная по сериалам «Готэм» и «Последователи», может исполнить роль в «Щегле» – киноадаптации бестселлера Донны Тартт, удостоенного Пулитцеровской премии. О переговорах с актрисой сообщает издание Variety.

Фицджералд претендует на роль Китси Барбур – невесты главного героя Теодора Декора, которого играет Энсел Эльгорт. Также сообщалось, что к съемкам присоединится Анайрин Барнард, который исполнит роль друга Тео Бориса Павликовского. При этом известно, что продюсеры подыскивают российских актеров для трех ролей в фильме.

Уилла Фицджералд может присоединиться к актерскому составу «Щегла»

Полюбившийся читателям и критикам бестселлер раскрывает историю жизни и переживаний Теодора Декера, подростком чудом выжившего после взрыва в художественном музее, где погибла его мать. По случайности мальчик унёс оттуда с собой шедевр живописи – картину «Щегол» Карела Фабрициуса. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее и картиной, которую он украл.

Режиссером фильма стал создатель «Бруклина» Джон Краули. Совместным производством занимаются Warner Bros. и Amazon Studios. Съёмки фильма начнутся в начале 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Энсел Эльгорт
фильмы
БруклинГотэм

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Георгий Натансон
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Георгий Натансон.
Куман Тастанбеков
17 декабря ушёл из жизни актёр Куман Тастанбеков.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Анастасия Макарова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Алисса Милано
Ральф Ричардсон
Кристи Суонсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью