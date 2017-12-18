Уилла Фицджералд может присоединиться к актерскому составу «Щегла»

Уилла Фицджералд
, известная по сериалам «Готэм
» и «Последователи
», может исполнить роль в «Щегле
» – киноадаптации бестселлера Донны Тартт
, удостоенного Пулитцеровской премии. О переговорах с актрисой сообщает издание Variety
.
Фицджералд претендует на роль Китси Барбур – невесты главного героя Теодора Декора, которого играет Энсел Эльгорт
. Также сообщалось, что к съемкам присоединится Анайрин Барнард
, который исполнит роль друга Тео Бориса Павликовского. При этом известно, что продюсеры подыскивают российских актеров для трех ролей в фильме.
Полюбившийся читателям и критикам бестселлер раскрывает историю жизни и переживаний Теодора Декера, подростком чудом выжившего после взрыва в художественном музее, где погибла его мать. По случайности мальчик унёс оттуда с собой шедевр живописи – картину «Щегол» Карела Фабрициуса. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее и картиной, которую он украл.
Режиссером фильма стал создатель «Бруклина
» Джон Краули
. Совместным производством занимаются Warner Bros. и Amazon Studios. Съёмки фильма начнутся в начале 2018 года.
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