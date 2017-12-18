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Игорь Скляр отмечает юбилей

18 декабря
2017 год

Новости кино >>
18 декабря 2017
Российский актер театра и кино Игорь Скляр празднует сегодня 60-летие.

Народный артист РФ окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (курс Льва Додина), а свою первую роль исполнил еще в 16 лет. Однако слава пришла к нему после роли в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза», где он сыграл одесского студента Костю Иванова: актер был удостоен премии за лучший актерский дебют на фестивале «Молодость «Мосфильма». Скляр исполнил один из самых известных и первых хитов Игоря Николаева – песню «Комарово».

Игорь Скляр отмечает юбилей

Среди прочих работ актера роли в фильмах «Дети понедельника» Александра Сурикова, «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова, «Московская сага» по Василию Аксенову, «В круге первом» по Солженицыну и «Отрыв» Александра Миндадзе.

Почти 20 лет Скляр проработал в Ленинградском Малом драматическом театре под руководством Льва Додина. Сейчас сотрудничает с «Современником».

Он также известен по ролям в таких сериалах, как «Следствие ведут знатоки: Десять лет спустя», «Курьер из рая», «Молот». В 2015 году за лучшую роль второго плана в сериале Константина Худякова «Уходящая натура» Скляр удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
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персоны
Лев ДодинАлександр МиндадзеГлеб ПанфиловИгорь СклярАлександр СуриковКонстантин ХудяковКарен Шахназаров
фильмы
В круге первомДети понедельникаМолотМосковская сагаМы из джазаОтрывРомановы. Венценосная семьяСледствие ведут Знатоки. Десять лет спустяУходящая натура

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