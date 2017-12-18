Игорь Скляр отмечает юбилей

Российский актер театра и кино Игорь Скляр
празднует сегодня 60-летие.
Народный артист РФ окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (курс Льва Додина), а свою первую роль исполнил еще в 16 лет. Однако слава пришла к нему после роли в фильме Карена Шахназарова
«Мы из джаза
», где он сыграл одесского студента Костю Иванова: актер был удостоен премии за лучший актерский дебют на фестивале «Молодость «Мосфильма». Скляр исполнил один из самых известных и первых хитов Игоря Николаева – песню «Комарово».
Среди прочих работ актера роли в фильмах «Дети понедельника
» Александра Сурикова
, «Романовы. Венценосная семья
» Глеба Панфилова
, «Московская сага
» по Василию Аксенову, «В круге первом
» по Солженицыну и «Отрыв
» Александра Миндадзе
.
Почти 20 лет Скляр проработал в Ленинградском Малом драматическом театре под руководством Льва Додина
. Сейчас сотрудничает с «Современником».
Он также известен по ролям в таких сериалах, как «Следствие ведут знатоки: Десять лет спустя
», «Курьер из рая
», «Молот
». В 2015 году за лучшую роль второго плана в сериале Константина Худякова
«Уходящая натура
» Скляр удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
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