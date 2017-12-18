НТВ завершил съемки сериала «Ворона»

По сюжету, Анна Воронцова (Елизавета Боярская), или как прозвали её коллеги в Следственном комитете – Ворона, в течение трёх недель отказывается возбуждать дело о пропаже известного богемного фотографа. По роковому стечению обстоятельств, этот человек погибает. Теперь терзаемая муками совести героиня ставит своей задачей во чтобы то ни стало разобраться в этом деле.
«Я играю следователя по имени Сергей Кабанов. Это человек, который дошел до середины пути своей жизни и ему хочется доказать самому себе, что он способен на поступок, а не просто плывет по течению. И появление Анны, в исполнении Елизаветы Боярской, заставляет его проснуться и начать действовать», – рассказывает о своем герое Анатолий Белый.
По его словам, самое важное в сериале вовсе не расследование убийства, а «отношения между людьми, внутренние переживания героев».
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