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«Уотергейт»: Джордж Клуни расскажет о причинах отставки Никсона

18 декабря
2017 год

Новости кино >>
18 декабря 2017
Джордж Клуни взялся за новый проект студии Netflix – мини-сериал «Уотергейт» о политическом скандале в США, который привел к отставке президента страны Ричарда Никсона. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Картина по сценарию автора «Шпионского моста» Мэтта Чармана будет состоять из восьми эпизодов. Вместе с Клуни продюсированием займется Грант Хеслов.

«Уотергейт»: Джордж Клуни расскажет о причинах отставки Никсона
фото: AFP

Сюжет «Уотергейта» сконцентрируется на ключевых фигурах, замешанных в попытке установить подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии в период президентской выборной кампании 1972 года.

Netflix не комментирует информацию. Какие актеры снимутся в политическом триллере, пока также не известно.
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