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«Игра престолов» в Якутии?

18 декабря
2017 год

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18 декабря 2017
Национальная вещательная компания «Саха» предложила продюсерам «Игры престолов» провести съемки финального сезона сериала в Якутии, где находятся два самых холодных места в Северном полушарии.

«Игра престолов» в Якутии?

«НВК «Саха» предлагает вам снять восьмой сезон сериала «Игра престолов» в Якутии (Россия). Регион является одним из самым холодных мест на земле: температура здесь достигает минус 50 градусов по Цельсию, иногда – до минус 68 градусов. Нигде нет места более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия», – говорится в письме, направленном в адрес руководства американского телеканала HBO.

Как сообщает НВК «Саха», на канале подтвердили получение письма, однако ответа пока не последовало.

Ранее стало известно, что восьмой сезон картины появится на экранах в 2019 году.
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