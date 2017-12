«Довлатов» едет на Берлинале

фото: Собака.ру

Картина « Довлатов Алексея Германа-младшего будет участвовать в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года.Фильмы «» (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot) Гаса Ван Сента , «» Бенуа Жако, «» (Figlia mia) Лоры Биспури, «» (In den Gängen) Томаса Стубера, «» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot ) Филипа Грёнинга, «» (Twarz) Малгожаты Шумовской также поучаствуют в основном конкурсе. «» (The Bookshop) Изабель Койшет и «» (The Silent Revolution) Ларса Крауме попали в спецпрограмму Berlinale Special.Действие фильма «Довлатов» фильма происходит в начале ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове — она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще это история о времени и городе —Ленинграде, который в то время был центром литературой и театральной жизни.В фильме совместного российско-польско-сербского производства снялись Милан Марич Антон Шагин и другие.