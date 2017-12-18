Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Довлатов» едет на Берлинале

18 декабря
2017 год

Новости кино >>
18 декабря 2017
Картина «Довлатов» Алексея Германа-младшего будет участвовать в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 15 по 25 февраля 2018 года.

«Довлатов» едет на Берлинале
фото: Собака.ру

Фильмы «Не волнуйся, пешком он далеко не уйдет» (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot) Гаса Ван Сента, «Ева» Бенуа Жако, «Моя дочь» (Figlia mia) Лоры Биспури, «В коридорах» (In den Gängen) Томаса Стубера, «Моего брата зовут Роберт и он идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot ) Филипа Грёнинга, «Лицо» (Twarz) Малгожаты Шумовской также поучаствуют в основном конкурсе. «Книжный магазин» (The Bookshop) Изабель Койшет и «Тихая революция» (The Silent Revolution) Ларса Крауме попали в спецпрограмму Berlinale Special.

Действие фильма «Довлатов» фильма происходит в начале ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове — она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще это история о времени и городе —Ленинграде, который в то время был центром литературой и театральной жизни.

В фильме совместного российско-польско-сербского производства снялись Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и другие.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Гас Ван СентАлексей Герман (младший)Данила КозловскийИзабель КойшетЕлена ЛядоваМилан МаричСветлана ХодченковаАнтон Шагин
фильмы
Довлатов

обсуждение >>
№ 1
Mari_33 (Ставрополь)   19.12.2017 - 06:50
Ну и этому антироссийскому, так сказать творению, что-нибудь будет светить на зарубежном фестивале. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Георгий Натансон
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Георгий Натансон.
Куман Тастанбеков
17 декабря ушёл из жизни актёр Куман Тастанбеков.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Анастасия Макарова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Алисса Милано
Ральф Ричардсон
Кристи Суонсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Вечеринка
драма, комедия
Великобритания, 2017
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2017
Ёлки новые
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Новизна
мелодрама, эротика
США, 2017
Фердинанд
комедия, приключения
США, 2017
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Новогодний переполох
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2017
Виктория и Абдул
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2017
Близкие
драма, социальная драма
Россия, 2017
Все пары делают это
комедия
Франция, 2017
Полуночный человек
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью