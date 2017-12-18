«Довлатов» едет на Берлинале

Фильмы «Не волнуйся, пешком он далеко не уйдет» (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot) Гаса Ван Сента, «Ева» Бенуа Жако, «Моя дочь» (Figlia mia) Лоры Биспури, «В коридорах» (In den Gängen) Томаса Стубера, «Моего брата зовут Роберт и он идиот» (Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot ) Филипа Грёнинга, «Лицо» (Twarz) Малгожаты Шумовской также поучаствуют в основном конкурсе. «Книжный магазин» (The Bookshop) Изабель Койшет и «Тихая революция» (The Silent Revolution) Ларса Крауме попали в спецпрограмму Berlinale Special.
Действие фильма «Довлатов» фильма происходит в начале ноября 1971 года. В центре повествования — жизнь выдающегося русского писателя Сергея Довлатова менее чем за год до того, как он будет вынужден уехать в Таллин. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. Эта история не только о Довлатове — она также о людях, благодаря которым он стал великим писателем: будущей жене Елене, дочери, друге Иосифе Бродском, многих других. А еще это история о времени и городе —Ленинграде, который в то время был центром литературой и театральной жизни.
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