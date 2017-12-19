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Новый «Офис» без Стива Карелла

19 декабря
2017 год

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19 декабря 2017
Американский телеканал NBC может возобновить комедийный сериал «Офис». Об этом сообщает издание Variety.

При этом в съемках продолжения сериала не будет участвовать звезда всех предыдущих сезонов Стив Карелл.

Новый «Офис» без Стива Карелла
фото: NBC

«Новая часть продолжит рассказывать о несчастьях сотрудников бумажной компании «Дандер-Миффлин» в Скрантоне», - пишет издание.

Американская версия «Офиса», созданная по примеру его британского одноименного аналога, впервые вышла на экраны в 2005 году. Девять сезонов сериала рассказывают о страстях офисной жизни небольшой компании, спровоцированных по большей части начальником-идиотом. Он глуп, навязчив и непрофессионален, но сам искренне убежден в том, что несет людям свет.

В картине снялись Стив Карелл, Крид Брэттон, Минди Калинг, Рэйнн Уилсон, Дженна Фишер, Эми Адамс и другие.
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Эми АдамсКрид БрэттонМинди КалингСтив КареллРэйнн УилсонДженна Фишер
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