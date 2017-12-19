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Уилл Смит снимет байопик Майкла Джордана

19 декабря
2017 год

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19 декабря 2017
Уилл Смит займет продюсерское кресло на съемках биографического фильма «Перспектива», который расскажет о звезде баскетбола Майкле Джордане. Об этом сообщает издание Empire.

Уилл Смит снимет байопик Майкла Джордана
фото: super.ru

Новая картина расскажет о том периоде в жизни спортсмена, когда он временно ушёл из НБА (1993-1995) и начал играть в бейсбол. Таково было его обещание, данное отцу.

Сценарий к фильму написал Бен Эпштейн.

Ранее этот период в жизни Джордана уже был экранизирован: Джо Питка снял комедию «Космический джем», по сюжету которой спортсмен публично заявил о своем уходе из баскетбола и о начале карьеры в бейсболе. Но его преследуют неудачи в этом виде спорта. В то же время Джордан соглашается помочь анимационным героям во главе с кроликом Банни обыграть в баскетбол команду космических пришельцев. На кону – свобода мультяшек.
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