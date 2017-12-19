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Российский школьник сыграл в новых «Звездных войнах»

19 декабря
2017 год

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19 декабря 2017
Десятилетний уроженец Кабардино-Балкарии Темирлан Блаев сыграл в восьмой части саги «Звездные войны: Последние джедаи».

Школьник исполнил роль раба, который ухаживает за фатирами в городе-казино Канто-Байт.

Российский школьник сыграл в новых «Звездных войнах»
фото: Instagram: anz_blai

«Наконец пришло время когда мы можем рассказать о том, что нашему Темирлану посчастливилось получить роль в Звёздных Войнах 8! Полтора года мучительного ожидания позади, и до последнего дня мы не знали войдёт он в финальный релиз или нет. Роль небольшая, но очень важная», - написал отец мальчика на своей странице в Instagram.

Премьера нового эпизода «Звездных войн» в России состоялась 14 декабря. По сюжету баланс Силы снова нарушен, а события развиваются с невероятной скоростью. Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом. В фильме сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Джон Бойега и Оскар Айзек.

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персоны
Оскар АйзекАдам ДрайверДейзи РидлиМарк Хэмилл
фильмы
Звёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи

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