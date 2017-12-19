Эшли Каммингс – первая любовь Энсела Эльгора в «Щегле»

Австралийская актриса Эшли Каммингс присоединилась к актерскому составу киноадаптации бестселлера Донны Тартт «Щегол». Об этом сообщает издание Variety.
Актриса исполнит роль рыжеволосой Пиппы – первой любви главного героя Теодора Декора (Энсел Эльгорт), которую он повстречал еще в детстве в тот самый роковой день в музее.
фото: SILVERHUB/REX/SHUTTERSTOCK
Известно, что в фильме также сыграет Анайрин Барнард, который исполнит роль друга Тео Бориса Павликовского. Стать невестой главного героя Китси Барбур может Уилла Фицджералд. Кроме того, продюсеры также подыскивают российских актеров для трех ролей в фильме.
Режиссером фильма стал создатель «Бруклина» Джон Краули. Совместным производством занимаются Warner Bros. и Amazon Studios. Съёмки фильма начнутся в начале 2018 года.
Полюбившийся читателям и критикам бестселлер раскрывает историю жизни и переживаний Теодора Декера, подростком чудом выжившего после взрыва в художественном музее, где погибла его мать. По случайности мальчик унёс оттуда с собой шедевр живописи – картину «Щегол» Карела Фабрициуса. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее и картиной, которую он украл.
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