Минкульт хочет ввести 3-% сбор с проката иностранных фильмов

Министерство культуры РФ предлагает ввести 3-процентный сбор от итоговой кассы иностранных фильмов, демонстрируемых в российских кинотеатрах. Об этом сообщает агентство RNS.
фото: Андрей Гордеев / Ведомости
Ведомство предлагает «введение так называемого неналогового платежа, поступающего непосредственно в поддержку отечественного кинематографа, с каждого проданного билета».
«Мы предлагаем начать с 3%. Кинотеатры в целом эту меру поддержат. Все крупнейшие киносети считают ее разумной. Это даст нам приблизительно не менее полутора миллиардов рублей ежегодно в Фонд кино», – приводит агентство слова главы минкульта Владимира Мединского на правительственном совете по развитию кино.
По словам главы ведомства, деньги планируется направить на поддержку производства отечественных картин.
Летом минкульт опубликовал проект закона, согласно которому прокатчики обязаны платить 5 млн рублей за выход любого фильма, у которого окажется больше 100 сеансов в кинотеатрах. Позже Мединский сообщил, что справедливее будет система, когда прокатчик платит процент от общей кассы картины. Инициатива вызвала массу претензий. Эксперты заявили, что это приведет к исчезновению из российского проката качественного авторского иностранного кино.
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