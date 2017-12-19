Впервые за 10 лет: Первый канал не покажет «Иронию судьбы»

Первый канал не будет транслировать легендарную «Иронию судьбы, или С легким паром!
» в новогодних эфирах, так как права на трансляцию картины в этом году перешли к каналу «Россия 1».
«Ирония судьбы» является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами. Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница
», – приводит заявление пресс-службы канала издание Lenta.ru
.
При этом 31 декабря Первый канал покажет «Иронию судьбы. Продолжение
»: картина Тимура Бекмамбетова
внесена в сетку вещания на новогодние праздники.
Первый канал на протяжении 10 лет транслировал картину Эльдара Рязанова
в преддверии Нового года. Россияне традиционно встречали праздник с героями Андрея Мягкова
, Барбары Брыльской
и Юрия Яковлева
.
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