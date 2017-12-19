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Впервые за 10 лет: Первый канал не покажет «Иронию судьбы»

19 декабря
2017 год

Новости кино >>
19 декабря 2017
Первый канал не будет транслировать легендарную «Иронию судьбы, или С легким паром!» в новогодних эфирах, так как права на трансляцию картины в этом году перешли к каналу «Россия 1».

«Ирония судьбы» является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами. Так, в этом году у Первого канала появились права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», – приводит заявление пресс-службы канала издание Lenta.ru.

Впервые за 10 лет: Первый канал не покажет «Иронию судьбы»

При этом 31 декабря Первый канал покажет «Иронию судьбы. Продолжение»: картина Тимура Бекмамбетова внесена в сетку вещания на новогодние праздники.

Первый канал на протяжении 10 лет транслировал картину Эльдара Рязанова в преддверии Нового года. Россияне традиционно встречали праздник с героями Андрея Мягкова, Барбары Брыльской и Юрия Яковлева.
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персоны
Тимур БекмамбетовБарбара БрыльскаАндрей МягковЭльдар РязановЮрий Яковлев
фильмы
Иван Васильевич меняет профессиюИрония судьбы, или С лёгким паром!Ирония судьбы. ПродолжениеКавказская пленница, или Новые приключения Шурика

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№ 6
Падпараджа (Москва)   19.12.2017 - 18:54
Хочется сказать что-то пафосное, например: сик транзит глория мунди! читать далее>>
№ 5
Т-татьян@   19.12.2017 - 18:22
А нам какая разница - по какому каналу смотреть? Сейчас можно вообще без телевизора посмотреть любой фильм, в том числе и "Иронию судьбы". Тоже мне новость Может быть и хорошо, что не покажет.... читать далее>>
№ 4
Marine111   19.12.2017 - 18:03
Ну так Россия 1 то покажет, надеюсь! А продолжение неужели кто-то смотрит? читать далее>>
№ 3
Любаш@ (тольятти)   19.12.2017 - 17:44
На другом канале посмотрим. Без "Иронии судьбы.." Новый год не праздник))) читать далее>>
№ 2
Харитон (СССР)   19.12.2017 - 17:42
Первый канал как всегда, в своем репертуаре. Хорошее мы вам, зрители, не покажем, давитесь дрянью. Ну и? Странная борьба за рейтинг. Что они выиграют? Люди просто выберут на эти три часа другой канал,... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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