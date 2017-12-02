Мюзикл «Красавица и чудовище» вышел повторно на большие экраны

Самый кассовый фильм года «Красавица и чудовище»
1 декабря вернулся на большие экраны США в самый разгар сезона премий.
Как сообщает Deadline, диснеевский мюзикл в течение одной недели будет показан в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где проходит вручение престижных кинонаград.
Бюллетени для голосования в «Золотом глобусе» должны быть возвращены 7 декабря (имена номинантов станут известны 11 декабря), а бюллетени Гильдии киноактёров — 10 декабря (обнародуют 13 декабря). Картина Билла Кондона
, вышедшая в прокат 16 марта, заработала во всём мире 1,26 миллиарда долларов. Из них 504 миллиона пришлось на Калифорнию и Нью-Йорк.
В России новая версия сказки оказалась в эпицентре скандала из-за гомосексуального персонажа ЛеФу в исполнении Джоша Гэда
. Это побудило депутата Государственной думы от «Единой России» Виталия Милонова обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием проверки ленты на наличие пропаганды гомосексуализма до премьеры. В итоге мюзикл вышел в российский прокат с подростковым возрастным ограничением 16+.
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