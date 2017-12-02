Бобби Каннавале и Джулия Робертс сыграют в сериале «Возвращение домой»

Бобби Канавалле
составит компанию Джулии Робертс
и Стивену Джеймсу
в сериале Amazon «Возвращение домой»
(Homecoming), пишет Deadline.
Политический триллер поставит и спродюсирует создатель «Мистера Робота» Сэм Исмэйл
.
Основой для будущего проекта послужит подкаст Gimlet Media с одноимённым названием, запущенный в ноябре, в котором приняли участие Кэтрин Кинер
, Оскар Айзек
, Дэвид Швиммер
, Эми Седарис
и Дэвид Кросс
.
Зрителю поведают о Хейди (Робертс), работающей в секретном правительственном учреждении, и солдате (Джеймс), желающем вернуться к обычной жизни. Каннавале предстанет в образе Колина Белфаста, амбициозного заведующего одного из отделов вышеназванной конторы.
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