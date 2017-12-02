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Бобби Каннавале и Джулия Робертс сыграют в сериале «Возвращение домой»

2 декабря
2017 год

Новости кино >>
2 декабря 2017
Бобби Канавалле составит компанию Джулии Робертс и Стивену Джеймсу в сериале Amazon «Возвращение домой» (Homecoming), пишет Deadline.

Бобби Каннавале

Политический триллер поставит и спродюсирует создатель «Мистера Робота» Сэм Исмэйл.

Основой для будущего проекта послужит подкаст Gimlet Media с одноимённым названием, запущенный в ноябре, в котором приняли участие Кэтрин Кинер, Оскар Айзек, Дэвид Швиммер, Эми Седарис и Дэвид Кросс.

Зрителю поведают о Хейди (Робертс), работающей в секретном правительственном учреждении, и солдате (Джеймс), желающем вернуться к обычной жизни. Каннавале предстанет в образе Колина Белфаста, амбициозного заведующего одного из отделов вышеназванной конторы.
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