Найден режиссёр для перезапуска «Повелителей вселенной»

Студия Sony нашла замену Макджи
, покинувшему весной режиссёрское кресло новых «Повелителей вселенной»
.
Согласно The Wrap
, постановку ленты решили доверить сценаристу трилогии Кристофера Нолана
про Тёмного рыцаря Дэвиду С. Гойеру
, на чьём счету также финальная версия сценария к будущему фильму.
Зрителям обещают, что сюжет проекта, за исключением ключевых персонажей, никак не будет связан с картиной 1987 года с Дольфом Лундгреном
.
Релиз перезапуска «Повелителей вселенной» намечен на 18 декабря 2019
года.
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