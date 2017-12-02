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Найден режиссёр для перезапуска «Повелителей вселенной»

2 декабря
2017 год

Новости кино >>
2 декабря 2017
Студия Sony нашла замену Макджи, покинувшему весной режиссёрское кресло новых «Повелителей вселенной».

Дэвид С. Гойер

Согласно The Wrap, постановку ленты решили доверить сценаристу трилогии Кристофера Нолана про Тёмного рыцаря Дэвиду С. Гойеру, на чьём счету также финальная версия сценария к будущему фильму.

Зрителям обещают, что сюжет проекта, за исключением ключевых персонажей, никак не будет связан с картиной 1987 года с Дольфом Лундгреном.

Релиз перезапуска «Повелителей вселенной» намечен на 18 декабря 2019 года.
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