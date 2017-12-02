Объявлена официальная дата релиза нового фильма Квентина Тарантино

Новая работа Квентина Тарантино
, остающаяся пока без названия, обзавелась официальной датой выхода в прокат.
Variety уверяет, что Sony назначила релиз картины на 9 августа 2019
года. Продюсером числится Дэвид Хеймэн
. Съёмки запланированы на лето 2018-го.
Сюжет фильма будет закручен вокруг телевизионного актёра, который в Лос-Анджелесе 1969 года вместе с приятелем-дублером пытается пробиться в кинобизнес. Фоном послужат известные события, включая зверства «Семьи» под руководством недавно умершего в тюрьме Чарльза Мэнсона
, а актриса Шэрон Тейт
, убитая последователями Мэнсона, может выступить в качестве связующего звена между новеллами в духе «Криминального чтива»
. На главные роли рассматриваются Том Круз
, Брэд Питт
и Леонардо ДиКаприо
. В фильме также найдётся место для Дженнифер Лоуренс
, Марго Робби
и Сэмюэла Л. Джексона
.
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