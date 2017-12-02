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Объявлена официальная дата релиза нового фильма Квентина Тарантино

2 декабря
2017 год

Новости кино >>
2 декабря 2017
Новая работа Квентина Тарантино, остающаяся пока без названия, обзавелась официальной датой выхода в прокат.

Квентин Тарантино

Variety уверяет, что Sony назначила релиз картины на 9 августа 2019 года. Продюсером числится Дэвид Хеймэн. Съёмки запланированы на лето 2018-го.

Сюжет фильма будет закручен вокруг телевизионного актёра, который в Лос-Анджелесе 1969 года вместе с приятелем-дублером пытается пробиться в кинобизнес. Фоном послужат известные события, включая зверства «Семьи» под руководством недавно умершего в тюрьме Чарльза Мэнсона, а актриса Шэрон Тейт, убитая последователями Мэнсона, может выступить в качестве связующего звена между новеллами в духе «Криминального чтива». На главные роли рассматриваются Том Круз, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо. В фильме также найдётся место для Дженнифер Лоуренс, Марго Робби и Сэмюэла Л. Джексона.
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