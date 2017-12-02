Лю Ифэй сыграет главную роль в киноверсии мультфильма «Мулан»

Компания Walt Disney Pictures нашла актрису для киноадаптации мультфильма «Мулан»
. В результате кастинга, проводившегося на пяти континентах, главная роль досталась китаянке Лю Ифэй
(«Запретное царство»
), сообщает Empire.
Зрителям вновь расскажут историю про то, как Хуа Мулань переоделась в мужскую одежду и отправилась на войну вместо своего больного и престарелого отца.
Режиссёром картины числится Ники Каро
(«Верхом на ките»
). Сценарий пишут Лорен Хайнек
, Элизабет Мартин
, Рик Джаффа
и Аманда Сильвер
. Фильм выйдет в прокат не раньше 2019 года.
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