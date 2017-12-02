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Лю Ифэй сыграет главную роль в киноверсии мультфильма «Мулан»

2 декабря
2017 год

Новости кино >>
2 декабря 2017
Компания Walt Disney Pictures нашла актрису для киноадаптации мультфильма «Мулан». В результате кастинга, проводившегося на пяти континентах, главная роль досталась китаянке Лю Ифэй («Запретное царство»), сообщает Empire.

Лю Ифэй сыграет главную роль в киноверсии мультфильма «Мулан»

Зрителям вновь расскажут историю про то, как Хуа Мулань переоделась в мужскую одежду и отправилась на войну вместо своего больного и престарелого отца.

Режиссёром картины числится Ники Каро («Верхом на ките»). Сценарий пишут Лорен Хайнек, Элизабет Мартин, Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Фильм выйдет в прокат не раньше 2019 года.
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