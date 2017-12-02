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«Очень странные дела» продлены на третий сезон

2 декабря
2017 год

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2 декабря 2017
Потоковый сервис Netflix официально продлил популярный сериал «Очень странные дела» на третий сезон.

«Очень странные дела» продлены на третий сезон

Согласно источникам THR, главные звёзды телешоу Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо и Калеб Маклафлин получили бонусом 30 тысяч долларов за каждый эпизод первого и второго сезонов, как только стало ясно, что многосерийный мистический триллер в стилистике 80-х, созданный Мэттом и Россом Дафферами, стал культурным феноменом. Пока юные актёры подписаны на шесть лет, но в 2018 году состоится повторное обсуждение их контрактов.

Помимо вышеназванных дарований, в сериале также задействованы Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Ноа Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Сэди Синк и Дакре Монтгомери. За постановку и продюсирование отвечают братья Дафферы и Шон Леви.
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«Очень странные дела» продлены на третий сезон фотографии
«Очень странные дела» продлены на третий сезон фотографии
«Очень странные дела» продлены на третий сезон фотографии
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