«Очень странные дела» продлены на третий сезон

Потоковый сервис Netflix официально продлил популярный сериал «Очень странные дела»
на третий сезон.
Согласно источникам THR, главные звёзды телешоу Милли Бобби Браун
, Финн Вулфард
, Гейтен Матараццо
и Калеб Маклафлин
получили бонусом 30 тысяч долларов за каждый эпизод первого и второго сезонов, как только стало ясно, что многосерийный мистический триллер в стилистике 80-х, созданный Мэттом
и Россом Дафферами
, стал культурным феноменом. Пока юные актёры подписаны на шесть лет, но в 2018 году состоится повторное обсуждение их контрактов.
Помимо вышеназванных дарований, в сериале также задействованы Вайнона Райдер
, Дэвид Харбор
, Ноа Шнапп
, Джо Кири
, Наталия Дайер
, Сэди Синк
и Дакре Монтгомери
. За постановку и продюсирование отвечают братья Дафферы и Шон Леви
.
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