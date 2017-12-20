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Майкл Пенья и Диего Луна присоединятся к картели «Нарко»

20 декабря
2017 год

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20 декабря 2017
Майкл Пенья и Диего Луна сыграют в четвертом сезоне сериала «Нарко». Об этом сообщает издание Variety.

Актеры ранее уже работали на одной съемочной площадке – Пенья снялся в фильме «Сесар Чавес», который продюсировал Луна.

Майкл Пенья и Диего Луна присоединятся к картели «Нарко»
фото: Netflix

Съемки четвертого сезона сериала начались недавно в Мехико. Премьера новых эпизодов запланирована на следующий год.

Американский сериал студии Netflix, рассказывающий о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, впервые появился на экранах в 2015 году. Среди создателей картины Крис Бранкато, Карл Бернард, Даг Миро и бразильский режиссёр Жозе Падилья. Главные роли исполнили Вагнер Мора, Педро Паскаль, Бойд Холбрук и Джоанна Кристи.
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