Майкл Пенья и Диего Луна присоединятся к картели «Нарко»

Актеры ранее уже работали на одной съемочной площадке – Пенья снялся в фильме «Сесар Чавес», который продюсировал Луна.
фото: Netflix
Съемки четвертого сезона сериала начались недавно в Мехико. Премьера новых эпизодов запланирована на следующий год.
Американский сериал студии Netflix, рассказывающий о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, впервые появился на экранах в 2015 году. Среди создателей картины Крис Бранкато, Карл Бернард, Даг Миро и бразильский режиссёр Жозе Падилья. Главные роли исполнили Вагнер Мора, Педро Паскаль, Бойд Холбрук и Джоанна Кристи.
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