«Маугли» - новое название экранизации историй Киплинга от Энди Серкиса

Приключенческая картина Энди Серкиса по мотивам произведений английского писателя Редьярда Киплинга будет называться «Маугли». Об этом сообщает издание Deadline.
фото: Walt Disney Pictures
Премьера запланирована на октябрь 2018 года. Сценарий киноадаптации «Книги джунглей» подготовлен Калли Клоуз. Обладатель «Оскара» Альфонсо Куарон давал рекомендации для проекта. Главные роли в картине, которая совместит в себе элементы игворового кино и motion capture, исполняют Рохан Ченд, Мэттью Риз и Фрида Пинто. Озвучкой героев займутся Серкис, Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт и другие.
Фильм о мальчике Маугли, которого воспитали мудрые звери – волк Акела, медведь Балу и пантера Багира. Одолевая бесчисленные опасности, раз за разом попадая в трудные, почти безвыходные положения, Маугли научился быть сильным и выживать в джунглях.
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