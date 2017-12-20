Яглыч гоняет на мотоцикле, а Соколовский покоряет танцпол в новом сезоне «Молодежки»

В новых сериях, заручившись поддержкой губернатора, «Бурые Медведи» готовятся выйти в плей-офф Высшей хоккейной лиги. Но на пути к победам встаёт команда «Армата», усиленная бывшими игроками «медведей»: впереди сражение со старыми друзьями.
фото: пресс-служба СТС
Большие перемены ожидают нападающего Руслана Жданова – героя Владимира Яглыча, который во время съёмок поменял коньки на мотоцикл, чтобы понравиться девушке-байкеру.
«Мотоцикл давно и прочно занял место в моей жизни. Сейчас это и любимое увлечение, и средство, которое помогает избежать пробок и вовремя приехать на съёмки», – цитирует его пресс-служба СТС.
Вспомнить о своём давнем увлечении удалось и Александру Соколовскому. В одной из серий его герой – тренер Егор Щукин – участвует в масштабном танцевальном шоу. Актёр с детства занимается танцами, но придуманный для съёмок номер всё равно вызвал у него трудности.
фото: пресс-служба СТС
«В свободное время я с удовольствием посещаю танцевальные мастер-классы. Правда, номер в «Молодёжке» оказался настолько сложным, что для меня это стало очередным вызовом», – говорит Соколовский.
А вот Илье Коробко пришлось осваивать новый для себя вид спорта с нуля: в попытках заработать деньги его герой соглашается участвовать в боях без правил.
фото: пресс-служба СТС
«Мало того, что в хоккей поиграл, так ещё и на ринг вышел! Здорово! Единственно, за время работы в кино и театре у меня уже выработался инстинкт – защищать своё лицо. Поэтому самое сложное было перебороть этот момент и научиться пропускать удары», – рассказал актер.
«Молодёжка. Взрослая жизнь» – это история успеха хоккейного клуба «Медведи». Под руководством сурового тренера Сергея Макеева из проходной команды МХЛ клуб становится лидером турнирной таблицы. После череды сложнейших побед и тяжёлых поражений повзрослевшие хоккеисты попадают в Высшую хоккейную лигу. Ребята вступают на взрослый путь в составе «Бурых Медведей», где их встречают не только заманчивые перспективы, но и жёсткий приём «старичков». Хватит ли опыта бывшим звёздам молодёжной команды, чтобы покорить новый хоккейный олимп?
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