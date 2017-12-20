Топ-10 сериалов 2017-го от Amediateka

Сервис Amediateka опубликовал рейтинг самых популярных сериалов по итогам 2017 года.
Несменными лидером оказалась культовая фэнтэзи-сага «Игра престолов
». День премьеры седьмого сезона –17 июля – стал «главным днем календаря» и безусловным лидером года по просмотрам.
«Молодой папа
» Джуд Лоу
от Паоло Соррентино
занимает вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку лидеров «Большая маленькая ложь
».
«Американских богов
», «Викингов
», «Твин Пикс
» и «Табу
» пользователи Amediateka также смотрели чаще всего.
Лидером среди российских сериалов стали «Оптимисты
» Алексея Попогребского
, после которых следует «Троцкий
» с Константином Хабенским
.
В то же время «Секс в большом городе
» остается самой популярной сериальной классикой.
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