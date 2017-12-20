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Топ-10 сериалов 2017-го от Amediateka

20 декабря
2017 год

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20 декабря 2017
Сервис Amediateka опубликовал рейтинг самых популярных сериалов по итогам 2017 года.

Несменными лидером оказалась культовая фэнтэзи-сага «Игра престолов». День премьеры седьмого сезона –17 июля – стал «главным днем календаря» и безусловным лидером года по просмотрам.

Топ-10 сериалов 2017-го от Amediateka

«Молодой папа» Джуд Лоу от Паоло Соррентино занимает вторую строчку рейтинга. Замыкает тройку лидеров «Большая маленькая ложь».

«Американских богов», «Викингов», «Твин Пикс» и «Табу» пользователи Amediateka также смотрели чаще всего.

Топ-10 сериалов 2017-го от Amediateka

Лидером среди российских сериалов стали «Оптимисты» Алексея Попогребского, после которых следует «Троцкий» с Константином Хабенским.

В то же время «Секс в большом городе» остается самой популярной сериальной классикой.
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персоны
Джуд ЛоуАлексей ПопогребскийПаоло СоррентиноКонстантин Хабенский
фильмы
Американские богиБольшая маленькая ложьВикингиИгра престоловМолодой ПапаОптимистыСекс в большом городеТабуТроцкий

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