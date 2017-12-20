Встретить Новый год с «Величайшим шоуменом»

Киноцентр «Октябрь» приглашает встретить Новый год в волшебной атмосфере картины «Величайший шоумен
».
Гостей ждет сказочная атмосфера в декорациях старинного цирка, угощения и напитки, подарки и зажигательные танцы до утра. После обращения президента с большого экрана главного премьерного зала страны гости первыми увидят фантастический фильм «Величайший шоумен», главные роли в котором исполнили Хью Джекман
, Ребекка Фергюсон
, Зак Эфрон
, Зендея Коулман
и Мишель Уильямс
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Фуршет, подарки всем посетителям, танцы до утра, розыгрыши и даже сюрприз от Джекмана – все это ждет посетителей. Сбор гостей 31 декабря в 21:00. Билеты на магическую ночь можно купить здесь
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«Величайший шоумен» – байопик о Финеасе Тейлоре Барнуме. Ему удалось то, что никому другому и в голову бы не пришло – играя на человеческом любопытстве, умело манипулируя слухами и стереотипами, придумывая самые невообразимые мистификации, он смог не только создать «величайшее шоу на земле», но и десятилетиями поддерживать к нему неутихающий интерес. Разве кому-то другому мог принадлежать слоган: «Каждую минуту рождается лох»?
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