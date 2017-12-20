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Встретить Новый год с «Величайшим шоуменом»

20 декабря
2017 год

Новости кино >>
20 декабря 2017
Киноцентр «Октябрь» приглашает встретить Новый год в волшебной атмосфере картины «Величайший шоумен».

Гостей ждет сказочная атмосфера в декорациях старинного цирка, угощения и напитки, подарки и зажигательные танцы до утра. После обращения президента с большого экрана главного премьерного зала страны гости первыми увидят фантастический фильм «Величайший шоумен», главные роли в котором исполнили Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Зак Эфрон, Зендея Коулман и Мишель Уильямс.

Встретить Новый год с «Величайшим шоуменом»

Фуршет, подарки всем посетителям, танцы до утра, розыгрыши и даже сюрприз от Джекмана – все это ждет посетителей. Сбор гостей 31 декабря в 21:00. Билеты на магическую ночь можно купить здесь.

«Величайший шоумен» – байопик о Финеасе Тейлоре Барнуме. Ему удалось то, что никому другому и в голову бы не пришло – играя на человеческом любопытстве, умело манипулируя слухами и стереотипами, придумывая самые невообразимые мистификации, он смог не только создать «величайшее шоу на земле», но и десятилетиями поддерживать к нему неутихающий интерес. Разве кому-то другому мог принадлежать слоган: «Каждую минуту рождается лох»?

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персоны
Хью ДжекманМишель УильямсРебекка ФергюсонЗак Эфрон
фильмы
Величайший шоумен

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