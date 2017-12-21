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Съёмки сериала «Склифосовский» закончились пожаром

21 декабря
2017 год

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21 декабря 2017
Завершились съемки шестого сезона популярного сериала «Склифосовский». В новых сериях спасать пришлось не только пациентов: сам Доктор Куликов (Константин Юшкевич) получил бутылкой по голове и оказался в эпицентре пожара.

В заключительной серии сезона зрители увидят опасную сцену с бушующим пожаром и фееричное спасение доктора и его пациента.

Съёмки сериала «Склифосовский» закончились пожаром
фото: пресс-служба кинокомпании «Русское»

«В четвертом сезоне мы снимали сцену, где в руках Брагина, которого исполняет актер Максим Аверин, взорвалась бомба. Тогда, помню, мы разгромили половину декораций... На этот раз финал «Склифа» тоже снимали с огоньком, но всё обошлось», – рассказывает режиссёр-постановщик фильма Юлия Краснова.

Премьера нового сезона состоится на телеканале «Россия 1» в 2018 году. В картине Александра Кушаева снялись Максим Аверин, Мария Куликова, Константин Юшкевич, Елена Яковлева, Андрей Ильин и другие.

Сериал, являющийся адаптацией новозеландского Shortland Street, рассказывает о непростых буднях врачей НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Ежедневные испытания и борьба за жизни, отношения с коллегами, проверка на прочность и, конечно, любовь…
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Максим АверинАндрей ИльинЮлия КрасноваМария КуликоваАлександр КушаевЮрий НазаровКонстантин ЮшкевичАлёна Яковлева
фильмы
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