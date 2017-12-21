Съёмки сериала «Склифосовский» закончились пожаром

Завершились съемки шестого сезона популярного сериала «Склифосовский». В новых сериях спасать пришлось не только пациентов: сам Доктор Куликов (Константин Юшкевич) получил бутылкой по голове и оказался в эпицентре пожара.
В заключительной серии сезона зрители увидят опасную сцену с бушующим пожаром и фееричное спасение доктора и его пациента.
фото: пресс-служба кинокомпании «Русское»
«В четвертом сезоне мы снимали сцену, где в руках Брагина, которого исполняет актер Максим Аверин, взорвалась бомба. Тогда, помню, мы разгромили половину декораций... На этот раз финал «Склифа» тоже снимали с огоньком, но всё обошлось», – рассказывает режиссёр-постановщик фильма Юлия Краснова.
Сериал, являющийся адаптацией новозеландского Shortland Street, рассказывает о непростых буднях врачей НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Ежедневные испытания и борьба за жизни, отношения с коллегами, проверка на прочность и, конечно, любовь…
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