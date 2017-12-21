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Новые «Секретные материалы» в новом году

21 декабря
2017 год

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21 декабря 2017
Одиннадцатый сезон культового детектива «Секретные материалы» вернется на российские экраны уже в январе: 4 числа телеканал ТВ-3 покажет первую серию через несколько часов после премьеры в США. Об этом сообщил портал «Вокруг ТВ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего в новом сезоне будет десять серий. Дубляжом в России занималась команда, которая озвучила героев в предыдущих эпизодах.

Новые «Секретные материалы» в новом году

Продюсерами стали Крис Картер и Глен Морган. Главные роли в картине, как и прежде, исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.

«Секретные материалы» выходили на экраны с 1993 по 2002 год. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». На основе сериала было снято два полнометражных фильма («Секретные материалы: Борьба за будущее» и «Секретные материалы: Хочу верить»), а также спин-офф «Одинокие стрелки».

После четырнадцатилетнего перерыва, 24 января 2016 года состоялась премьера 10-го сезона.
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персоны
Джиллиан АндерсонДэвид Духовны
фильмы
Секретные материалыСекретные материалы: Борьба за будущееСекретные материалы: Хочу верить

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