Новые «Секретные материалы» в новом году

Одиннадцатый сезон культового детектива «Секретные материалы
» вернется на российские экраны уже в январе: 4 числа телеканал ТВ-3 покажет первую серию через несколько часов после премьеры в США. Об этом сообщил портал «Вокруг ТВ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Всего в новом сезоне будет десять серий. Дубляжом в России занималась команда, которая озвучила героев в предыдущих эпизодах.
Продюсерами стали Крис Картер
и Глен Морган
. Главные роли в картине, как и прежде, исполнят Дэвид Духовны
и Джиллиан Андерсон
.
«Секретные материалы» выходили на экраны с 1993 по 2002 год. Сериал получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус». На основе сериала было снято два полнометражных фильма («Секретные материалы: Борьба за будущее
» и «Секретные материалы: Хочу верить
»), а также спин-офф «Одинокие стрелки
».
После четырнадцатилетнего перерыва, 24 января 2016 года состоялась премьера 10-го сезона.
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