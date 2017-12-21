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Лучшие&худшие: рейтинг фильмов-2017 от Variety

21 декабря
2017 год

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21 декабря 2017
Издание Variety составило рейтинг хитов и провалов среди фильмов 2017 года. Успех картины оценивался в зависимости от кассовых сборов.


Лучшие&худшие: рейтинг фильмов-2017 от Variety

Фильм Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина» стал безусловным лидером в этом году, собрав 821 млн долларов. Вторую и третью строчку рейтинга хитов заняли «Улетные девочки» Малкольма Д. Ли и «Чудо» Стива Чбоски.

Хорроры «Прочь» и «Оно», мюзикл «Красавица и чудовище» и «Звёздные войны: Последние джедаи» также стали хитами года.

Лучшие&худшие: рейтинг фильмов-2017 от Variety

В рейтинг провальных работ всего попало шесть фильмов: самым безуспешным признан «Монстр-траки» Криса Уэджа, получивший в прокате лишь 64 млн долларов. За ним следуют «Меч короля Артура» Гая Ричи и «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона. «Темная башня», «Обещание» и «Геошторм» также попали в антилидеры.
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фильмы
Валериан и город тысячи планетГеоштормЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиКрасавица и чудовищеМеч Короля АртураМонстр-ТракиОбещаниеОбещаниеОноПрочьТёмная башняЧудоЧудо-женщина

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