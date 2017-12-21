Лучшие&худшие: рейтинг фильмов-2017 от Variety

Издание Variety составило рейтинг
хитов и провалов среди фильмов 2017 года. Успех картины оценивался в зависимости от кассовых сборов.
Фильм Пэтти Дженкинс
«Чудо-женщина
» стал безусловным лидером в этом году, собрав 821 млн долларов. Вторую и третью строчку рейтинга хитов заняли «Улетные девочки
» Малкольма Д. Ли
и «Чудо
» Стива Чбоски
.
Хорроры «Прочь
» и «Оно
», мюзикл «Красавица и чудовище
» и «Звёздные войны: Последние джедаи
» также стали хитами года.
В рейтинг провальных работ всего попало шесть фильмов: самым безуспешным признан «Монстр-траки
» Криса Уэджа
, получивший в прокате лишь 64 млн долларов. За ним следуют «Меч короля Артура
» Гая Ричи
и «Валериан и город тысячи планет
» Люка Бессона
. «Темная башня
», «Обещание
» и «Геошторм
» также попали в антилидеры.
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