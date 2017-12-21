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Жириновский предложил запретить «Иронию судьбы» из-за культа пьянства

21 декабря
2017 год

Новости кино >>
21 декабря 2017
Председатель ЛДПР и кандидат в президенты на выборах 2018-го года Владимир Жириновский считает, что легендарный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» культивирует пьянство.

Политик пообещал потребовать отменить показ картины на каналах в следующем году. Он отметил, что в преддверии праздника в бани никто не ходит и «пиво с водкой так не пьет».

«Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать «Иронию судьбы». Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянства», – цитирует его «Комсомольская правда».

Жириновский предложил запретить «Иронию судьбы» из-за культа пьянства

Ранее стало известно, что Первый канал, транслировавший фильм на протяжении 10 лет в зимние праздники, не покажет историю Жени Лукашина в преддверии Нового года. Права на трансляцию картины в этом году перешли к каналу «Россия 1».

По сюжету фильма под Новый Год приятели отправляются в баню, изрядно выпивают. Страдает при этом тот, кто наименее был склонен к выпивке: его по ошибке провожают в аэропорт, «загружают» в ленинградский самолёт. В чужом городе он берёт такси, называет адрес своего жилища, открывает чужую квартиру своим ключом и заваливается спать. А затем в квартире появляется молодая хозяйка, ожидающая увидеть здесь своего жениха...
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персоны
Эльдар Рязанов
фильмы
Ирония судьбы, или С лёгким паром!

обсуждение >>
№ 16
Libuscha   22.12.2017 - 22:43
Ха-ха-ха. У моих родителей дежа-вю. Они помнят, как запрещали этот фильм по этой же причине. То было в годы глубокого совка застоя. Означает ли заявление Жириновского, что глубокий совок застой возвращается? читать далее>>
№ 15
Бикола (Санкт-Петербург)   22.12.2017 - 09:46
... Любовь,я думаю,у Вас дома не один десяток каналов,есть ДВД,компьютер,в чём же проблема?... А я буду смотреть! читать далее>>
№ 14
Бикола (Санкт-Петербург)   22.12.2017 - 09:45
Конечно,все наши беды исключительно от этого милого,старого фильма,который мы смотрим под Новый Год!))) Не казнокрадство,не коррупция,не воровство,не безнравственность... До маразма дошли! читать далее>>
№ 13
Зелёновая Яшперица (Из болота, вестимо...)   22.12.2017 - 04:09
... Жириновский предложил запретить "Иронию судьбы" из-за культа пьянства... А может лучше Жириновского "запретить", а ?! ))) Давно, сам -то, "трезвенником" стал ? читать далее>>
№ 12
Зажигалочка (Лучший город Земли)   22.12.2017 - 02:06
... Так а где оно, - что - нибудь интересное , веселое смешное новое? читать далее>>
Всего сообщений: 15
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