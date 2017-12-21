Жириновский предложил запретить «Иронию судьбы» из-за культа пьянства

Председатель ЛДПР и кандидат в президенты на выборах 2018-го года Владимир Жириновский
считает, что легендарный фильм Эльдара Рязанова
«Ирония судьбы, или С легким паром!
» культивирует пьянство.
Политик пообещал потребовать отменить показ картины на каналах в следующем году. Он отметил, что в преддверии праздника в бани никто не ходит и «пиво с водкой так не пьет».
«Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать «Иронию судьбы». Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянства
», – цитирует его «Комсомольская правда
».
Ранее стало известно, что Первый канал, транслировавший фильм на протяжении 10 лет в зимние праздники, не покажет историю Жени Лукашина в преддверии Нового года. Права на трансляцию картины в этом году перешли к каналу «Россия 1».
По сюжету фильма под Новый Год приятели отправляются в баню, изрядно выпивают. Страдает при этом тот, кто наименее был склонен к выпивке: его по ошибке провожают в аэропорт, «загружают» в ленинградский самолёт. В чужом городе он берёт такси, называет адрес своего жилища, открывает чужую квартиру своим ключом и заваливается спать. А затем в квартире появляется молодая хозяйка, ожидающая увидеть здесь своего жениха...
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