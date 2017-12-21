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Путин одобрил идею 3-% сбора с проката иностранного кино

21 декабря
2017 год

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21 декабря 2017
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу министерства культуры по введению 3-процентного сбора от итоговой кассы иностранных фильмов, которые выходят в прокат в российских кинотеатрах. Об этом сообщает агентство RNS.

«Правила ВТО не разрешают ставить иностранных производителей, которые подчиняются одним и тем же соглашениям, в невыгодное для них положение. Тем не менее идея понятна, я ее в целом разделяю, поддерживаю. Потому что нам нужно создать механизмы поддержки отечественного кино и в прокате надо поработать», – отметил президент на заседании Совета по культуре и искусству.

Путин одобрил идею 3-% сбора с проката иностранного кино
фото: пресс-служба Кремля

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что 3-процентный сбор позволит получать около полутора миллиардов рублей ежегодно, которые будут направлены в Фонд кино для развития отечественного кинематографа.

Летом минкульт опубликовал проект закона, согласно которому прокатчики обязаны платить 5 млн рублей за выход любого фильма, у которого окажется больше 100 сеансов в кинотеатрах. Позже Мединский сообщил, что справедливее будет система, когда прокатчик платит процент от общей кассы картины. Инициатива вызвала массу претензий. Эксперты заявили, что это приведет к исчезновению из российского проката качественного авторского иностранного кино.
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