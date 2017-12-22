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«Чудо-юдо»: герои любимых сказок в новой российской комедии

22 декабря
2017 год

Новости кино >>
22 декабря 2017
Анимационная комедия «Чудо-Юдо» от Артёма Лукичева выйдет в прокат в первый день нового года.

Главных героев озвучили популярные российские звезды театра и кино: Антон Макарский (Царевич Иван), Ирина Медведева (Царевна Варвара) и Наталия Медведева (Чудо-Юдо).



По сюжету Царевич Иван отправляется сразиться со злодеем-драконом Чудо-Юдо, который оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком, вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для поисков возлюбленной – пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
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