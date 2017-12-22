«Чудо-юдо»: герои любимых сказок в новой российской комедии

Анимационная комедия «Чудо-Юдо
» от Артёма Лукичева
выйдет в прокат в первый день нового года.
Главных героев озвучили популярные российские звезды театра и кино: Антон Макарский
(Царевич Иван), Ирина Медведева
(Царевна Варвара) и Наталия Медведева
(Чудо-Юдо).
По сюжету Царевич Иван отправляется сразиться со злодеем-драконом Чудо-Юдо, который оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком, вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для поисков возлюбленной – пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
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