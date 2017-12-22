Критики и журналисты выбрали лучшие российские сериалы 2017 года

Кино-театр.ру по традиции за неделю до Нового года опросил ряд российских кино- и телекритиков, попросив назвать лучшие отечественные сериалы 2017 года. В опросе приняли участие 14 экспертов, среди которых обозреватели таких изданий как «Афиша», «Вокруг ТВ», «Российская газета», «Эхо Москвы», «Комсомольская правда», «Бюллетень кинопрокатчика», The Hollywood Reporter , «Телепрограмма», «ПрофиСинема», «Медуза», «Независимая газета» и других. Редакцию «Кино-театр.ру» представил главный редактор Жан Просянов
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Мы попросили коллег назвать три главных телевизионных проекта и прокомментировать выбор. По результатам опроса в тройку лучших сериалов вошли «Оптимисты
», режиссер Алексей Попогребский, «Россия 1»; «Троцкий
», режиссеры Александр Котт и Константин Статский, Первый канал; «Хождение по мукам
», режиссер Константин Худяков, НТВ. Всего же в рейтинг критиков попало 17 телесериалов.
Подробный материал можно прочитать в разделе «Сериалы»
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Всего в 2017-ом году российские телеканалы показали 254 отечественных многосерийных фильмов, из них 156 - картины свыше 4-х серий. Больше всего новых многосерийных фильмов вышло на телеканале «Россия 1» - 41, а если считать и 4-х серийные телемувики, то ровно 100, Второе место по количеству проектов свыше 4-х серий занимает НТВ - 34 фильма, замыкает тройку Первый канал - 31 фильм. Суммарное количество серий всех новых телепроектов года - 3452.
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