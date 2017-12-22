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В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

22 декабря
2017 год

Новости кино >>
22 декабря 2017
В новогодние праздники «Dомашний» сделает своим зрителям подарок. 7 января на малые экраны возвращается турецкая драма «Великолепный век», сообщает пресс-служба телеканала.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

История любви Cултана Сулеймана и его жены красавицы Хюррем взбудоражила сердца миллионов людей по всему миру. И теперь у наших телезрительниц появилась возможность снова окунуться в сказочную атмосферу Османской империи, насладиться чувственной музыкой, от которой замирает сердце, а также проникнуться настоящим восточным колоритом сериала.

Первая серия «Великолепного века» вышла в Турции семь лет назад 5 января, а 14 января 2012 года сериал увидели российские телезрители. К возвращению сериала на экраны «Dомашний» вспоминает полюбившихся героев сериала и делится новостями из жизни исполнителей главных ролей.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли из-за беременности не смогла сниматься после третьего сезона. Расставшись с отцом будущей дочери, актриса вернулась из Турции на родину, в Берлин. А после появления на свет дочери Лары она снова приняла решение поменять жизнь и переехала в Турцию, где успешно продолжила актёрскую карьеру.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

В фильмографии Вахиде Перчин, воплотившей образ Хюррем в четвёртом сезоне, множество любимых телезрителями работ. На данный момент Вахиде планирует сыграть главную роль в новом телесериале «Когда-то в Чукурова». Подробности проекта пока неизвестны. В 2016-2017 годах актриса вошла в кастинг проекта «Мама», в котором три удивительные «дамы»: Джансу Дере, Вахиде Гердум и маленькая Берен Гекйылдыз заставили всю Турцию и зрителей других стран сопереживать своей истории и героиням. В карьере Вахиде преуспела больше, чем в личной жизни. Актриса сумела победить страшную болезнь, но не смогла сохранить семью. В 2013 году, после 24 лет брака, она развелась с мужем.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

После «Великолепного века» Халит Эргенч, завоевавший любовь миллионов женщин по всему миру ролью Cултана Сулеймана, успел сыграть в двух полноценных художественных фильмах, а также в новом сериале «Моя родина – это ты». Особенно прекрасной новостью для его многомиллионной армии поклонников стало то, что с ним в паре в новом сериале сыграла его возлюбленная Бергюзар Корель. Их пара известна всем ещё по сериалу «Тысяча и одна ночь» и до сих пор является одной из самых популярных и любимых знаменитых семей в Турции.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

Бурак Озчивит, сыгравший Малкочоглу Бали Бея, за свою жизнь он разбил не одно женское сердце своей неповторимой внешностью. Но сердце Бурака уже занято, его пленила партнёрша по сериалу «Королёк – птичка певчая» Фахрие Эвджен, на которой он не так давно женился. После «Великолепного века» Бурак снимался не только в сериалах, также он сыграл главную роль в популярнейшем в Турции фильме «Мой брат» и его сиквеле.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

Окан Ялабык (Ибрагим Паша) после выхода на экраны «Великолепного века» стал одним из самых популярных персон в Турции. Его яркий и харизматичный герой помог актёру сделать огромный рывок в карьере. А вот многолетний брак с женой актрисой распался. Теперь Окана часто можно встретить на красных дорожках с новыми молодыми спутницами. По всей видимости, он находится в поиске второй половинки. Один из последних сериалов, в котором его можно увидеть, «Моя родина – это ты».

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

73-летняя актриса Небахат Чехре блестяще сыграла в «Великолепном веке» роль матери Султана Сулеймана. В обычной жизни ей не довелось стать матерью. Два неудачных брака Небахат не принесли ей ничего, кроме разочарования, но турецкая актриса не расстраивается и не оставляет себе надежду на семейное счастье, даже в своём возрасте. После работы над «Великолепным веком» Небахат приняла участие ещё в некоторых проектах, где ей тоже предлагали роль матери. В интервью знаменитость признаётся, что ей очень приятно примерять на себя эту роль и чувствовать себя мамой хотя бы в кино.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

Фильмография красотки Пелин Карахан ещё не богата, но в Турции её знает каждый. Исполнительница роли Михримах Султан временно ушла из кинематографа, потому что посвятила всю себя семье. После окончания съёмок в сериале девушка вышла замуж за своего возлюбленного Бедри Гюнтая. В этом же году актриса стала мамой мальчика, а затем, спустя короткое время, в их семье родился второй сын. Между беременностями девушка успела сняться в популярном сериале «Хватит», а также в рекламе детского питания, с брендом которого продолжает работать до сих пор.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

Мехмет Гюнсюр (Шехзаде Мустафа) после съёмок в исторической драме «Великолепный век» больше не принимал участие ни в каких кинокартинах. Он вместе со своей женой итальянкой живёт в Риме и воспитывает двоих дочерей. По сообщению разных СМИ Мехмет сейчас снимается для различных глянцевых журналов в качестве модели, а также занимается ресторанным бизнесом.

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

После окончания исторического сериала Нур Феттахоглу (Махидевран Султан) плотно занялась своей личной жизнью. Выйдя замуж, вскоре девушка развелась, но не прошло и полугода, как пара снова стала жить вместе. В 2015-м Нур родила прекрасную девочку. Последней её работой стала роль хирурга в сериале «На жизненном пути», а также сейчас она играет одну из главных ролей в сериале «Филинта».

В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

После роли Хатидже Султан Сельма Эргеч, как и многие её коллеги по сериалу, тоже сделала выбор в пользу личной жизни. В 2015-м актриса вышла замуж, а через год стала матерью. При этом, несмотря на загруженность, девушка успела сняться после исторической драмы уже в пяти картинах, одной из которых стал сериал «Моя родина – это ты», где она встретила многих партнёров из «Великолепного века».
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