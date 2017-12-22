В Новом Году на «Dомашний» возвращается «Великолепный век»

В новогодние праздники «Dомашний» сделает своим зрителям подарок. 7 января
на малые экраны возвращается турецкая драма «Великолепный век»
, сообщает пресс-служба телеканала.
История любви Cултана Сулеймана и его жены красавицы Хюррем взбудоражила сердца миллионов людей по всему миру. И теперь у наших телезрительниц появилась возможность снова окунуться в сказочную атмосферу Османской империи, насладиться чувственной музыкой, от которой замирает сердце, а также проникнуться настоящим восточным колоритом сериала.
Первая серия «Великолепного века» вышла в Турции семь лет назад 5 января, а 14 января 2012 года сериал увидели российские телезрители. К возвращению сериала на экраны «Dомашний» вспоминает полюбившихся героев сериала и делится новостями из жизни исполнителей главных ролей.
Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли
из-за беременности не смогла сниматься после третьего сезона. Расставшись с отцом будущей дочери, актриса вернулась из Турции на родину, в Берлин. А после появления на свет дочери Лары она снова приняла решение поменять жизнь и переехала в Турцию, где успешно продолжила актёрскую карьеру.
В фильмографии Вахиде Перчин
, воплотившей образ Хюррем в четвёртом сезоне, множество любимых телезрителями работ. На данный момент Вахиде планирует сыграть главную роль в новом телесериале «Когда-то в Чукурова»
. Подробности проекта пока неизвестны. В 2016-2017 годах актриса вошла в кастинг проекта «Мама», в котором три удивительные «дамы»: Джансу Дере
, Вахиде Гердум
и маленькая Берен Гекйылдыз
заставили всю Турцию и зрителей других стран сопереживать своей истории и героиням. В карьере Вахиде преуспела больше, чем в личной жизни. Актриса сумела победить страшную болезнь, но не смогла сохранить семью. В 2013 году, после 24 лет брака, она развелась с мужем.
После «Великолепного века» Халит Эргенч
, завоевавший любовь миллионов женщин по всему миру ролью Cултана Сулеймана, успел сыграть в двух полноценных художественных фильмах, а также в новом сериале «Моя родина – это ты»
. Особенно прекрасной новостью для его многомиллионной армии поклонников стало то, что с ним в паре в новом сериале сыграла его возлюбленная Бергюзар Корель
. Их пара известна всем ещё по сериалу «Тысяча и одна ночь»
и до сих пор является одной из самых популярных и любимых знаменитых семей в Турции.
Бурак Озчивит
, сыгравший Малкочоглу Бали Бея, за свою жизнь он разбил не одно женское сердце своей неповторимой внешностью. Но сердце Бурака уже занято, его пленила партнёрша по сериалу «Королёк – птичка певчая» Фахрие Эвджен
, на которой он не так давно женился. После «Великолепного века» Бурак снимался не только в сериалах, также он сыграл главную роль в популярнейшем в Турции фильме «Мой брат»
и его сиквеле.
Окан Ялабык
(Ибрагим Паша) после выхода на экраны «Великолепного века» стал одним из самых популярных персон в Турции. Его яркий и харизматичный герой помог актёру сделать огромный рывок в карьере. А вот многолетний брак с женой актрисой распался. Теперь Окана часто можно встретить на красных дорожках с новыми молодыми спутницами. По всей видимости, он находится в поиске второй половинки. Один из последних сериалов, в котором его можно увидеть, «Моя родина – это ты».
73-летняя актриса Небахат Чехре
блестяще сыграла в «Великолепном веке» роль матери Султана Сулеймана. В обычной жизни ей не довелось стать матерью. Два неудачных брака Небахат не принесли ей ничего, кроме разочарования, но турецкая актриса не расстраивается и не оставляет себе надежду на семейное счастье, даже в своём возрасте. После работы над «Великолепным веком» Небахат приняла участие ещё в некоторых проектах, где ей тоже предлагали роль матери. В интервью знаменитость признаётся, что ей очень приятно примерять на себя эту роль и чувствовать себя мамой хотя бы в кино.
Фильмография красотки Пелин Карахан
ещё не богата, но в Турции её знает каждый. Исполнительница роли Михримах Султан временно ушла из кинематографа, потому что посвятила всю себя семье. После окончания съёмок в сериале девушка вышла замуж за своего возлюбленного Бедри Гюнтая. В этом же году актриса стала мамой мальчика, а затем, спустя короткое время, в их семье родился второй сын. Между беременностями девушка успела сняться в популярном сериале «Хватит»
, а также в рекламе детского питания, с брендом которого продолжает работать до сих пор.
Мехмет Гюнсюр
(Шехзаде Мустафа) после съёмок в исторической драме «Великолепный век» больше не принимал участие ни в каких кинокартинах. Он вместе со своей женой итальянкой живёт в Риме и воспитывает двоих дочерей. По сообщению разных СМИ Мехмет сейчас снимается для различных глянцевых журналов в качестве модели, а также занимается ресторанным бизнесом.
После окончания исторического сериала Нур Феттахоглу (Махидевран Султан) плотно занялась своей личной жизнью. Выйдя замуж, вскоре девушка развелась, но не прошло и полугода, как пара снова стала жить вместе. В 2015-м Нур родила прекрасную девочку. Последней её работой стала роль хирурга в сериале «На жизненном пути», а также сейчас она играет одну из главных ролей в сериале «Филинта».
После роли Хатидже Султан Сельма Эргеч
, как и многие её коллеги по сериалу, тоже сделала выбор в пользу личной жизни. В 2015-м актриса вышла замуж, а через год стала матерью. При этом, несмотря на загруженность, девушка успела сняться после исторической драмы уже в пяти картинах, одной из которых стал сериал «Моя родина – это ты», где она встретила многих партнёров из «Великолепного века».
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