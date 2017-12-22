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Эдуарду Успенскому исполнилось 80 лет

22 декабря
2017 год

Новости кино >>
22 декабря 2017
Сегодня, 22 декабря, отмечает юбилей советский и российский писатель, автор популярных детских книг Эдуард Успенский. Мастеру, подарившему нам крокодила Гену, Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина и Шарика, исполнилось 80 лет.

Эдуарду Успенскому исполнилось 80 лет

Эдуард Николаевич Успенский родился 22 декабря 1937 года под Москвой. Получив образование в Московском авиационном институте (МАИ) в качестве инженера, он зарабатывал на жизнь тем, что писал детские книги, стихи, театральные действия и создавал мультфильмы. Начинал с юмористических рассказов.

Первая книга Успенского про Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, пёс и кот» была опубликована в 1974-м, а через год появилась её первая анимационная экранизация с одноимённым названием. Но многие дети и их родители помнят персонажей книги благодаря знаменитому мультипликационному фильму «Трое из Простоквашино».

На счету Успенского около 40 мультфильмов, среди которых особое место занимают «Чебурашка и крокодил Гена», «Весёлая карусель», «Дядюшка Ау», «Баба-Яга против!», «Осьминожки», «Ивашка из дворца пионеров» и «Следствие ведут Колобки». Он не только писал сценарии, но и лично поставил анимационную ленту «Секретная океанская помойка». В Японии Чебурашка, придуманный писателем, является одним из любимых персонажей, и ему посвящено уже два мультфильма. Кроме того, Эдуард Николаевич является создателем передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня» и «В нашу гавань заходили корабли».
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Баба-Яга против!Весёлая карусельДядюшка АуДядя Фёдор, Пёс и КотИвашка из дворца пионеровОсьминожкиСекретная океанская помойкаСледствие ведут КолобкиСледствие ведут КолобкиТрое из ПростоквашиноЧебурашкаЧебурашкаЧебурашка и крокодил Гена

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Эдуарду Успенскому исполнилось 80 лет фотографии
Эдуарду Успенскому исполнилось 80 лет фотографии
Эдуарду Успенскому исполнилось 80 лет фотографии
Эдуарду Успенскому исполнилось 80 лет фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Jack-vorobei   22.12.2017 - 22:54
С юбилеем дорогого, любимого, многоуважаемого Эдуарда Николаевича! Спасибо Вам огромное за Матроскина, за Шарика, за Чебурашку, Крокодила Гену, да много ещё за кого! Вы подарили нам детство, которое... читать далее>>
№ 1
Людмила Ф. (Днепропетровск)   22.12.2017 - 13:13
С днем рождения! Замечательный писатель, выдумщик, создатель прелестных, любимых персонажей. Чебурашка был симпатичный, но Матроскин вне всякой конкуренции. Мудрый-), практичный, целеустремленный,... читать далее>>
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