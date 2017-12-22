Эдуарду Успенскому исполнилось 80 лет

Сегодня, 22 декабря
, отмечает юбилей советский и российский писатель, автор популярных детских книг Эдуард Успенский
. Мастеру, подарившему нам крокодила Гену, Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина и Шарика, исполнилось 80 лет.
Эдуард Николаевич Успенский
родился 22 декабря 1937
года под Москвой. Получив образование в Московском авиационном институте (МАИ) в качестве инженера, он зарабатывал на жизнь тем, что писал детские книги, стихи, театральные действия и создавал мультфильмы. Начинал с юмористических рассказов.
Первая книга Успенского про Дядю Фёдора «Дядя Фёдор, пёс и кот»
была опубликована в 1974-м, а через год появилась её первая анимационная экранизация с одноимённым названием. Но многие дети и их родители помнят персонажей книги благодаря знаменитому мультипликационному фильму «Трое из Простоквашино»
.
На счету Успенского около 40
мультфильмов, среди которых особое место занимают «Чебурашка и крокодил Гена»
, «Весёлая карусель»
, «Дядюшка Ау»
, «Баба-Яга против!»
, «Осьминожки»
, «Ивашка из дворца пионеров»
и «Следствие ведут Колобки»
. Он не только писал сценарии, но и лично поставил анимационную ленту «Секретная океанская помойка»
. В Японии Чебурашка, придуманный писателем, является одним из любимых персонажей, и ему посвящено уже два мультфильма. Кроме того, Эдуард Николаевич является создателем передач «Спокойной ночи, малыши!»
, «АБВГДейка»
, «Радионяня»
и «В нашу гавань заходили корабли»
.
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