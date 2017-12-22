«Аритмии» Бориса Хлебникова вручили пять «Белых слонов»

21 декабря
в Белом зале Центрального Дома кинематографистов состоялась юбилейная 20-я церемония вручения национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»
. Безусловным фаворитом в этом году стала «Аритмия» Бориса Хлебникова
, получившая пять наград: за лучший фильм, режиссуру, сценарий, женскую (Ирина Горбачёва
) и мужскую роли (Александр Яценко
), сообщает пресс-служба премии.
Три награды получила «Теснота» Кантемира Балагова
. Лента отмечена в номинациях «Лучший фильм-дебют» и «Лучшая главная женская роль» (Дарья Жовнер
), а также удостоена премии молодых критиков «Голос». У фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
два приза – за постановку и операторскую работу (Михаил Кричман
).
Среди ролей второго плана кинокритики выделили работу Алисы Фрейндлих
, сыгравшей в «Большом»
, и Владимира Ильина
, воплотившего образ Сергея Королёва в космической драме «Время первых»
. Премию имени Мирона Черненко в уходящем году вручили Марлену Хуциеву
. Светлана Немоляева
удостоена Приза кинокритических симпатий.
Лучшим анимационным фильмом признан мультфильм Андрея Кулева
и Дмитрия Геллера «Рыбы, пловцы, корабли»
. «Мешок без дна»
получил премию за работу художника Ирины Очиной
, а Юрия Потеенко
наградили за музыку к фильмам «Время первых», «Анна Каренина. История Вронского»
, «Рок»
и «Холодное танго»
.
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