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«Аритмии» Бориса Хлебникова вручили пять «Белых слонов»

22 декабря
2017 год

Новости кино >>
22 декабря 2017
21 декабря в Белом зале Центрального Дома кинематографистов состоялась юбилейная 20-я церемония вручения национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Безусловным фаворитом в этом году стала «Аритмия» Бориса Хлебникова, получившая пять наград: за лучший фильм, режиссуру, сценарий, женскую (Ирина Горбачёва) и мужскую роли (Александр Яценко), сообщает пресс-служба премии.

«Аритмия»

Три награды получила «Теснота» Кантемира Балагова. Лента отмечена в номинациях «Лучший фильм-дебют» и «Лучшая главная женская роль» (Дарья Жовнер), а также удостоена премии молодых критиков «Голос». У фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» два приза – за постановку и операторскую работу (Михаил Кричман).

Среди ролей второго плана кинокритики выделили работу Алисы Фрейндлих, сыгравшей в «Большом», и Владимира Ильина, воплотившего образ Сергея Королёва в космической драме «Время первых». Премию имени Мирона Черненко в уходящем году вручили Марлену Хуциеву. Светлана Немоляева удостоена Приза кинокритических симпатий.

Лучшим анимационным фильмом признан мультфильм Андрея Кулева и Дмитрия Геллера «Рыбы, пловцы, корабли». «Мешок без дна» получил премию за работу художника Ирины Очиной, а Юрия Потеенко наградили за музыку к фильмам «Время первых», «Анна Каренина. История Вронского», «Рок» и «Холодное танго».
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